Миннауки об изменениях в конкурсе на должности учителей

В результате поправок, внесенных соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики в закон «Об общем образовании», участие в конкурсе по приему на работу учителей (МИГ) будет бесплатным для граждан, принимающих участие впервые, и платным для тех, кто желает принять участие повторно.

Кроме того, заявили в Министерстве науки и образования, согласно поправке, лица, нуждающиеся в особой социальной защите, в том числе лица с инвалидностью, члены семей, получающие адресную государственную социальную помощь, члены семей шехидов, а также лица, удостоенные звания «Ветеран войны» за участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики, освобождаются от этой выплаты при повторном участии в конкурсе МИГ.

Цель изменений — обеспечить устойчивость конкурса МИГ, повысить ответственность участников и более эффективно использовать бюджетные средства, отметили в министерстве.

«В то же время поправка к закону способствует повышению качества отбора учителей при сохранении принципа социальной справедливости, а также обеспечивает целенаправленное и эффективное использование ресурсов за счет сокращения повторных и бесцельных заявок.

Этот подход, считающийся эффективным инструментом оптимизации затрат, также широко используется в международной практике», — сказали в ведомстве.

В министерстве напомнили, что за последние десять лет около 50 000 кандидатов были приняты на работу по постоянным трудовым договорам через конкурс по приему на работу учителей.