Седьмой срок для 81-летнего Мусевени

Президент Уганды Йовери Мусевени, которому 81 год, одержал победу на выборах, набрав 76,25% голосов, сообщает Би-би-си.
Согласно предварительным данным избирательной комиссии, его главный соперник - музыкант Боби Вайн набрал 19,85% голосов.
Оппозиция не признает результаты выборов, заявляя о нарушениях. Накануне голосования в стране полностью отключили интернет, аналогичная блокировка происходила и во время выборов 2021 года. Вайн призвал своих сторонников выходить на протесты, однако массовых акций пока не наблюдается. Вечером в день выборов партия Вайна сообщила, что его дом в Кампале был окружен силовиками.
Йовери Мусевени занимает пост президента с 1986 года, придя к власти в результате военного переворота. В первом официальном обращении после выборов он пообещал, что правительство будет работать в течение четырехлетнего переходного периода до следующих выборов. Критики обвиняют его в культе личности и давлении на оппозицию.