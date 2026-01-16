USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Седьмой срок для 81-летнего Мусевени

21:32 1076

Президент Уганды Йовери Мусевени, которому 81 год, одержал победу на выборах, набрав 76,25% голосов, сообщает Би-би-си. 

Согласно предварительным данным избирательной комиссии, его главный соперник - музыкант Боби Вайн набрал 19,85% голосов.

Оппозиция не признает результаты выборов, заявляя о нарушениях. Накануне голосования в стране полностью отключили интернет, аналогичная блокировка происходила и во время выборов 2021 года. Вайн призвал своих сторонников выходить на протесты, однако массовых акций пока не наблюдается. Вечером в день выборов партия Вайна сообщила, что его дом в Кампале был окружен силовиками.

Йовери Мусевени занимает пост президента с 1986 года, придя к власти в результате военного переворота. В первом официальном обращении после выборов он пообещал, что правительство будет работать в течение четырехлетнего переходного периода до следующих выборов. Критики обвиняют его в культе личности и давлении на оппозицию.

Похороны с криками «Смерть Хаменеи!»: Иран не успокаивается
Похороны с криками «Смерть Хаменеи!»: Иран не успокаивается ВИДЕО; обновлено 23:14
23:14 6531
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней» новость дополнена
22:28 706
Потери России в войне с Украиной
Потери России в войне с Украиной
22:20 1409
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
21:11 2670
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»?
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»? видео, обновлено
21:05 2787
Выживет ли Иран? И как быть соседям?
Выживет ли Иран? И как быть соседям? два главных вопроса
18:18 3883
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
20:49 950
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
20:07 1567
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 3847
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 1808
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 2739

ЭТО ВАЖНО

Похороны с криками «Смерть Хаменеи!»: Иран не успокаивается
Похороны с криками «Смерть Хаменеи!»: Иран не успокаивается ВИДЕО; обновлено 23:14
23:14 6531
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней» новость дополнена
22:28 706
Потери России в войне с Украиной
Потери России в войне с Украиной
22:20 1409
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
21:11 2670
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»?
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»? видео, обновлено
21:05 2787
Выживет ли Иран? И как быть соседям?
Выживет ли Иран? И как быть соседям? два главных вопроса
18:18 3883
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
20:49 950
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
20:07 1567
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 3847
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 1808
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 2739
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться