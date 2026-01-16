Седьмой срок для 81-летнего Мусевени

Оппозиция не признает результаты выборов, заявляя о нарушениях. Накануне голосования в стране полностью отключили интернет, аналогичная блокировка происходила и во время выборов 2021 года. Вайн призвал своих сторонников выходить на протесты, однако массовых акций пока не наблюдается. Вечером в день выборов партия Вайна сообщила, что его дом в Кампале был окружен силовиками.

Йовери Мусевени занимает пост президента с 1986 года, придя к власти в результате военного переворота. В первом официальном обращении после выборов он пообещал, что правительство будет работать в течение четырехлетнего переходного периода до следующих выборов. Критики обвиняют его в культе личности и давлении на оппозицию.