«Начало анекдота»: Италия усомнилась в отправке войск в Гренландию

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил отправку европейских войск в Гренландию с началом шутки: «15 итальянцев, 15 французов, 15 немцев…» Представляя вместе с главой МИД Антонио Таяни итальянскую стратегию в Арктике, он подчеркнул, что западные страны должны сохранять единство в рамках НАТО.

«Я спрашиваю, для чего направляют 15 солдат в Гренландию. На прогулку? 15 итальянцев, 15 французов, 15 немцев – похоже на начало анекдота», – приводит его слова газета La Repubblica.

Ранее это издание отмечало, что Италия официально пока не делала заявлений, но, по всей видимости, не планирует откликаться на призыв Дании направить войска в Гренландию на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров.

В представленной стратегии подчеркивается, что Рим выступает за соблюдение международного права и уважение права жителей Гренландии на самоопределение. При этом Италия готова участвовать в освоении Арктики, но исключительно в координации с ЕС, в рамках обязательств по НАТО и в тесном сотрудничестве с Северной Америкой – США и Канадой.