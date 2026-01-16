USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

«Начало анекдота»: Италия усомнилась в отправке войск в Гренландию

21:47 792

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил отправку европейских войск в Гренландию с началом шутки: «15 итальянцев, 15 французов, 15 немцев…» Представляя вместе с главой МИД Антонио Таяни итальянскую стратегию в Арктике, он подчеркнул, что западные страны должны сохранять единство в рамках НАТО.

«Я спрашиваю, для чего направляют 15 солдат в Гренландию. На прогулку? 15 итальянцев, 15 французов, 15 немцев – похоже на начало анекдота», – приводит его слова газета La Repubblica.

Ранее это издание отмечало, что Италия официально пока не делала заявлений, но, по всей видимости, не планирует откликаться на призыв Дании направить войска в Гренландию на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров.

В представленной стратегии подчеркивается, что Рим выступает за соблюдение международного права и уважение права жителей Гренландии на самоопределение. При этом Италия готова участвовать в освоении Арктики, но исключительно в координации с ЕС, в рамках обязательств по НАТО и в тесном сотрудничестве с Северной Америкой – США и Канадой.

Похороны с криками «Смерть Хаменеи!»: Иран не успокаивается
Похороны с криками «Смерть Хаменеи!»: Иран не успокаивается ВИДЕО; обновлено 23:14
23:14 6533
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней» новость дополнена
22:28 706
Потери России в войне с Украиной
Потери России в войне с Украиной
22:20 1411
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
21:11 2673
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»?
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»? видео, обновлено
21:05 2787
Выживет ли Иран? И как быть соседям?
Выживет ли Иран? И как быть соседям? два главных вопроса
18:18 3883
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
20:49 950
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
20:07 1567
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 3847
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 1808
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 2740

ЭТО ВАЖНО

Похороны с криками «Смерть Хаменеи!»: Иран не успокаивается
Похороны с криками «Смерть Хаменеи!»: Иран не успокаивается ВИДЕО; обновлено 23:14
23:14 6533
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней» новость дополнена
22:28 706
Потери России в войне с Украиной
Потери России в войне с Украиной
22:20 1411
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
21:11 2673
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»?
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»? видео, обновлено
21:05 2787
Выживет ли Иран? И как быть соседям?
Выживет ли Иран? И как быть соседям? два главных вопроса
18:18 3883
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
20:49 950
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
20:07 1567
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 3847
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 1808
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 2740
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться