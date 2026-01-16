Потери России в войне с Украиной

«Медиазона» отмечает, что список не является полным, так как информация о гибели далеко не всех военнослужащих становится публично доступной.

Подтвержденные потери российской армии в ходе войны в Украине превысили отметку в 160 тысяч человек. По состоянию на 16 января «Медиазона», Русская служба Би-би-си и команда волонтеров установили по открытым источникам имена 163 606 россиян, погибших с начала вторжения.

Оценки общих потерь России (раненых и убитых) со стороны международных организаций и разведок значительно выше. В декабре 2025 года высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности сообщил Русской службе Би-би-си, что, по данным альянса, общее число убитых и раненых в российской армии может приближаться к 1,15 млн человек.

13 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия теряет в Украине от 20 до 25 тысяч человек убитыми ежемесячно. Он отметил, что это число превышает общие потери СССР за всю афганскую войну, где за 10 лет погибли около 20 тысяч военнослужащих. В августе президент США Дональд Трамп заявлял, что с начала 2025 года Россия потеряла убитыми свыше 112 тысяч человек. Журнал The Economist в декабрьском анализе пришел к выводу, что совокупные потери России за всю войну составляют от 900 тысяч до 1,35 миллиона человек — 1% от довоенного мужского населения страны.