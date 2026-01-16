USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»

новость дополнена
22:28 709

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране были отменены запланированные ранее казни 800 участников антиправительственных акций.

«Я с глубоким уважением отношусь к тому, что все запланированные на вчерашний день казни путем повешения (более 800) были отменены руководством Ирана. Спасибо!» - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов 15 января также заявила о получении США информации, согласно которой в Иране убийства и казни прекратятся. По ее словам, «в результате были спасены жизни 800 человек». Ливитт, отвечая на вопрос о возможности применения Соединенными Штатами военной силы против Ирана, заявила, что Трамп по-прежнему не исключает какие-либо варианты действий.

Президент США также прокомментировал сообщения о том, что его якобы уговаривали отказаться от атаки на Иран, заявив, что решение он принял самостоятельно. «Никто меня не убеждал не атаковать Иран. Я сам себя убедил», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, ключевым фактором стала информация об отмене запланированных в Иране казней. Американский лидер подчеркнул, что речь шла о сотнях приговоров к смертной казни, которые должны были быть приведены в исполнение в течение одного дня. «Они отменили казни, и это имело большое влияние», — отметил Трамп.

Похороны с криками «Смерть Хаменеи!»: Иран не успокаивается
Похороны с криками «Смерть Хаменеи!»: Иран не успокаивается ВИДЕО; обновлено 23:14
23:14 6540
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней» новость дополнена
22:28 710
Потери России в войне с Украиной
Потери России в войне с Украиной
22:20 1418
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
21:11 2676
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»?
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»? видео, обновлено
21:05 2791
Выживет ли Иран? И как быть соседям?
Выживет ли Иран? И как быть соседям? два главных вопроса
18:18 3883
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
20:49 950
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
20:07 1567
Сувенирку получил. А деньги?
Сувенирку получил. А деньги? наша корреспонденция
12:59 3847
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
Украинский десант у Трампа: Зеленский в поисках гарантий
18:19 1808
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
Турки активно готовятся к открытию границы с Арменией
17:54 2740

ЭТО ВАЖНО

