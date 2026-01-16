Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»

«Я с глубоким уважением отношусь к тому, что все запланированные на вчерашний день казни путем повешения (более 800) были отменены руководством Ирана. Спасибо!» - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов 15 января также заявила о получении США информации, согласно которой в Иране убийства и казни прекратятся. По ее словам, «в результате были спасены жизни 800 человек». Ливитт, отвечая на вопрос о возможности применения Соединенными Штатами военной силы против Ирана, заявила, что Трамп по-прежнему не исключает какие-либо варианты действий.

Президент США также прокомментировал сообщения о том, что его якобы уговаривали отказаться от атаки на Иран, заявив, что решение он принял самостоятельно. «Никто меня не убеждал не атаковать Иран. Я сам себя убедил», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, ключевым фактором стала информация об отмене запланированных в Иране казней. Американский лидер подчеркнул, что речь шла о сотнях приговоров к смертной казни, которые должны были быть приведены в исполнение в течение одного дня. «Они отменили казни, и это имело большое влияние», — отметил Трамп.