США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар?

Шансы на нанесение США удара по Ирану могут вырасти после усиления авианосной группы в регионе. Так считают аналитики Eurasia Group, сообщает Bloomberg.

Угроза возможного удара США по Ирану сохранится на высоком уровне в первой половине 2026 года, считают эксперты.

«Иран не в состоянии устранить коренные причины протестов», что может спровоцировать новые демонстрации и дать президенту США Дональду Трампу «новый предлог для угроз и применения военной силы», отмечают аналитики.

По словам Трампа, Вашингтон будет наблюдать за ситуацией в Иране, прежде чем принимать решение о военных действиях. Американский лидер подчеркнул, что, по его данным, убийства на фоне протестов прекращены, а казни не планируются.

Между тем Fox News со ссылкой на военные источники сообщил, что по меньшей мере один американский авианосец перебрасывается на Ближний Восток на фоне напряженности с Ираном. Переход займет не менее недели. Кроме того, в ближайшие дни и недели в регион прибудут дополнительные силы США — по воздуху, суше и морю, чтобы предоставить Трампу возможности для возможного удара.

По информации NewsNation, Пентагон направляет авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln на Ближний Восток. О планах переброски также сообщала The Wall Street Journal, отмечая, что президент США может сознательно тянуть время с ударом, пока силы перемещаются в регион.

WSJ подчеркивала, что после переброски авианосной группы USS Gerald R. Ford из Средиземного моря к берегам Венесуэлы на Ближнем Востоке и в Европе не осталось ни одной авианосной ударной группы, что отличается от предыдущих периодов обострения отношений с Тегераном.

В Белом доме отметили, что военный сценарий – лишь один из множества возможных. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что авиаудары входят в число «многих вариантов», рассматриваемых президентом. Сам Трамп ранее пообещал иранским протестующим, что «помощь уже в пути».