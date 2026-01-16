Трамп и Нетаньяху обсудили Иран: война или новые санкции?

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг обсудили по телефону Иран, разговор лидеров стран на такую же тему прошел и в среду, сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

Издание напомнило, что Трамп в настоящее время рассматривает различные варианты действий в отношении Ирана, включая возможность военного удара или переговоров с властями страны, которые сталкиваются с массовыми протестами и беспорядками. Деталей второго телефонного разговора Axios не приводит.

В Белом доме и в канцелярии Нетаньяху от комментариев отказались.

The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Нетаньяху просил Трампа отложить военный удар по Ирану. Американский чиновник сказал изданию, что президент США не отказался от возможного силового шага в отношении Тегерана, а решение об ударе будет зависеть от действий иранских сил безопасности в ответ на массовые протесты.

Ранее Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в связи с подавлением масштабных беспорядков. Однако в среду вечером он заявил, что, по его информации, у иранских властей больше нет планов осуществлять казни участников протестов.