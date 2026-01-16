Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по данным разведки, Россия ведет подготовку к новым массированным ударам по территории Украины.

«Сейчас от разведки мы получили информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнерами по ракетам для ПВО, по системам, которые так необходимы нам. Поставок недостаточно. Стараемся (их) ускорять, важно, чтобы партнеры нас слышали», – сказал Зеленский.

Он призвал жителей Украины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

По словам президента, МВД расширяет сеть так называемых «Пунктов несокрушимости». Параллельно правительство взаимодействует с энергетическими компаниями и зарубежными партнерами, чтобы нарастить объемы оборудования и резервных мощностей.

«Но ключевое – чтобы мир об этом не молчал. Войны без давления не завершаются. И именно потому, что давления мало, россияне все это делают. Мы должны это изменить», – подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Украины сообщал, что Киев получил от партнеров «серьезный пакет» вооружений, включающий ракеты для систем противовоздушной обороны.

Накануне The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что Россия наносит удары по Украине в период сильных морозов целенаправленно. По данным NYT, такие действия направлены на подрыв морального духа населения и оказание давления на власти с целью склонить их к уступкам в рамках мирных переговоров, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа.