В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
«Без запугивания»: Куба отвергла навязываемый США диалог

Попытки Вашингтона навязать Гаване диалог под давлением обречены на провал, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

«Никакая капитуляция или сдача в плен, а также никакое взаимопонимание, основанное на принуждении или запугивании, невозможно. Куба никогда не пойдет на какие-либо политические уступки. Куба готова на переговоры о взаимопонимании с США на основе равноправия и уважения», – приводит его слова агентство ЭФЭ.

Президент отметил, что Гавана не угрожает другим государствам и не стремится к конфронтации.

«Но если вдруг нас атакуют, мы будем сражаться так, как нам завещали несколько поколений храбрых кубинских бойцов», – подчеркнул Диас-Канель.

Он также заявил о бесперспективности любых попыток давления на кубинское общество.

«Ваши нынешние угрозы напоминают нам все то, чем угрожали нам почти все прежние администрации США, у руля которых находились «ястребы», – добавил глава государства.

Заявления президента Кубы прозвучали в ходе масштабной церемонии памяти 32 кубинцев, погибших 3 января в Венесуэле во время американской операции по захвату президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

В мероприятии, которому предшествовал марш протеста по набережной Гаваны мимо здания посольства США, приняли участие несколько тысяч человек.

Накануне из Каракаса в Гавану были доставлены кремированные останки 32 кубинцев, погибших в ходе операции. В столичном аэропорту имени Хосе Марти состоялась траурная церемония.

После попытки захвата Мадуро президент США неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. В настоящее время пост госсекретаря США занимает Марко Рубио, родившийся в семье выходцев с Кубы, покинувших остров после революции 1959 года.

