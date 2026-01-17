«Нелегкая прогулка»: Куба заявила о сбитом вертолете США в Каракасе

Кубинский подполковник Хорхе Маркес сбил американский вертолет во время боестолкновения в Каракасе в ходе агрессии США против Венесуэлы, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

«Подполковник Хорхе Маркес поразил вертолет и, кто знает, скольких членов его экипажа, продолжая вести огонь, несмотря на ранение в ногу и сильное кровотечение. Мужество — вот слово, которым все описывают это столкновение», – заявил глава государства, выступая на «Марше сражающегося народа», посвященном памяти кубинских военнослужащих, погибших в результате американской операции в Венесуэле.

Он сообщил, что полковник Эванхелио Родригес Родригес возглавил попытку эвакуации первых погибших, однако был поражен американским беспилотником.

«Меня ранили. Да здравствует Куба!» – были его последние слова», – отметил Диас-Канель.

Президент подчеркнул, что кубинские военнослужащие сражались ожесточенно, несмотря на превосходство противника в численности и огневых возможностях. По его словам, американские официальные лица «с трудно скрываемым восхищением признали храбрость» этих военных.

«Как бы ни пытались превозносить своих солдат в касках и бронежилетах, с приборами ночного видения, под прикрытием самолетов, вертолетов и роев дронов, в условиях преднамеренных отключений электроэнергии, штурм террористов «Дельты» не стал той «легкой прогулкой», которую они пытаются продать миру», – добавил кубинский лидер.