В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
«Нелегкая прогулка»: Куба заявила о сбитом вертолете США в Каракасе

Кубинский подполковник Хорхе Маркес сбил американский вертолет во время боестолкновения в Каракасе в ходе агрессии США против Венесуэлы, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

«Подполковник Хорхе Маркес поразил вертолет и, кто знает, скольких членов его экипажа, продолжая вести огонь, несмотря на ранение в ногу и сильное кровотечение. Мужество — вот слово, которым все описывают это столкновение», – заявил глава государства, выступая на «Марше сражающегося народа», посвященном памяти кубинских военнослужащих, погибших в результате американской операции в Венесуэле.

Он сообщил, что полковник Эванхелио Родригес Родригес возглавил попытку эвакуации первых погибших, однако был поражен американским беспилотником.

«Меня ранили. Да здравствует Куба!» – были его последние слова», – отметил Диас-Канель.

Президент подчеркнул, что кубинские военнослужащие сражались ожесточенно, несмотря на превосходство противника в численности и огневых возможностях. По его словам, американские официальные лица «с трудно скрываемым восхищением признали храбрость» этих военных.

«Как бы ни пытались превозносить своих солдат в касках и бронежилетах, с приборами ночного видения, под прикрытием самолетов, вертолетов и роев дронов, в условиях преднамеренных отключений электроэнергии, штурм террористов «Дельты» не стал той «легкой прогулкой», которую они пытаются продать миру», – добавил кубинский лидер.

США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды наша корреспонденция
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар?
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар? последние новости
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви видео; обновлено 21:55
Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине
Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней» новость дополнена
Потери России в войне с Украиной
Потери России в войне с Украиной
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»?
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»? видео, обновлено
Выживет ли Иран? И как быть соседям?
Выживет ли Иран? И как быть соседям? два главных вопроса
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
