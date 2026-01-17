Израиль настороже: боеготовность армии повышена на фоне Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отслеживает развитие ситуации в регионе и усилила боеготовность на всех направлениях на фоне обсуждений возможного обострения с Ираном, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин.

«Мы следим за развитием событий в регионе. За последние недели мы укрепили ресурсы и повысили боеготовность на всех границах. Мы прекрасно понимаем возникшее в последние дни чувство неопределенности и напряженности, когда общественные и медийные дискуссии сосредоточены на региональных событиях», – сказал Дефрин.

Он уточнил, что никаких изменений в указаниях командования тылом нет.