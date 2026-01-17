USD 1.7000
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Израиль настороже: боеготовность армии повышена на фоне Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отслеживает развитие ситуации в регионе и усилила боеготовность на всех направлениях на фоне обсуждений возможного обострения с Ираном, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин.

«Мы следим за развитием событий в регионе. За последние недели мы укрепили ресурсы и повысили боеготовность на всех границах. Мы прекрасно понимаем возникшее в последние дни чувство неопределенности и напряженности, когда общественные и медийные дискуссии сосредоточены на региональных событиях», – сказал Дефрин.

Он уточнил, что никаких изменений в указаниях командования тылом нет.

США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды наша корреспонденция
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар?
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар? последние новости
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви видео; обновлено 21:55
Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине
Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней» новость дополнена
Потери России в войне с Украиной
Потери России в войне с Украиной
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»?
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»? видео, обновлено
Выживет ли Иран? И как быть соседям?
Выживет ли Иран? И как быть соседям? два главных вопроса
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
