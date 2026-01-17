Шаг навстречу: курдский язык и Новруз узаконили в Сирии

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал указ, направленный на гарантирование прав курдского населения в стране. Текст указа размещен на официальных ресурсах канцелярии главы сирийского государства.

В документе, в частности, закрепляется статус курдского языка как государственного – «может преподаваться в школах в районах, где курды составляют значительную часть населения». Кроме того, переходные власти Сирии берут на себя обязательство предоставить сирийское гражданство всем лицам курдского происхождения, постоянно проживающим на территории республики.