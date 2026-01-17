Шаг навстречу: курдский язык и Новруз узаконили в Сирии

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал указ, направленный на гарантирование прав курдского населения в стране. Текст указа размещен на официальных ресурсах канцелярии главы сирийского государства.
В документе, в частности, закрепляется статус курдского языка как государственного – «может преподаваться в школах в районах, где курды составляют значительную часть населения». Кроме того, переходные власти Сирии берут на себя обязательство предоставить сирийское гражданство всем лицам курдского происхождения, постоянно проживающим на территории республики.
Отдельным пунктом указа Новруз (21 марта) объявляется государственным праздником на всей территории Сирии.
«Любая дискриминация по этническому или языковому признаку запрещается законом», – подчеркивается в тексте документа.
Курды являются второй по численности этнической общиной Сирии и, по различным оценкам, составляют около 10–15% населения страны. Основная часть курдского населения проживает на северо-востоке республики, при этом значительные общины также представлены в Дамаске, Алеппо и ряде других крупных городов.