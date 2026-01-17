USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

Шаг навстречу: курдский язык и Новруз узаконили в Сирии

00:59 309

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал указ, направленный на гарантирование прав курдского населения в стране. Текст указа размещен на официальных ресурсах канцелярии главы сирийского государства. 

В документе, в частности, закрепляется статус курдского языка как государственного – «может преподаваться в школах в районах, где курды составляют значительную часть населения». Кроме того, переходные власти Сирии берут на себя обязательство предоставить сирийское гражданство всем лицам курдского происхождения, постоянно проживающим на территории республики.

Отдельным пунктом указа Новруз (21 марта) объявляется государственным праздником на всей территории Сирии.

«Любая дискриминация по этническому или языковому признаку запрещается законом», – подчеркивается в тексте документа.

Курды являются второй по численности этнической общиной Сирии и, по различным оценкам, составляют около 10–15% населения страны. Основная часть курдского населения проживает на северо-востоке республики, при этом значительные общины также представлены в Дамаске, Алеппо и ряде других крупных городов.

США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды наша корреспонденция
00:24 1089
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар?
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар? последние новости
00:01 2240
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви видео; обновлено 21:55
16 января 2026, 21:55 9234
Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине
Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине
16 января 2026, 23:26 1267
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней» новость дополнена
16 января 2026, 22:28 1558
Потери России в войне с Украиной
Потери России в войне с Украиной
16 января 2026, 22:20 3060
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
16 января 2026, 21:11 4060
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»?
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»? видео, обновлено
16 января 2026, 21:05 3486
Выживет ли Иран? И как быть соседям?
Выживет ли Иран? И как быть соседям? два главных вопроса
16 января 2026, 18:18 4496
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
16 января 2026, 20:49 1236
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
16 января 2026, 20:07 1797

ЭТО ВАЖНО

США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды наша корреспонденция
00:24 1089
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар?
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар? последние новости
00:01 2240
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви видео; обновлено 21:55
16 января 2026, 21:55 9234
Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине
Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине
16 января 2026, 23:26 1267
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней» новость дополнена
16 января 2026, 22:28 1558
Потери России в войне с Украиной
Потери России в войне с Украиной
16 января 2026, 22:20 3060
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
16 января 2026, 21:11 4060
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»?
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»? видео, обновлено
16 января 2026, 21:05 3486
Выживет ли Иран? И как быть соседям?
Выживет ли Иран? И как быть соседям? два главных вопроса
16 января 2026, 18:18 4496
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
16 января 2026, 20:49 1236
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
16 января 2026, 20:07 1797
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться