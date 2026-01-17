«Девятая по счету»: Трамп намерен заняться конфликтом в Йемене

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности подключиться к урегулированию противостояния между Саудовской Аравией и йеменскими сепаратистами. Соответствующее заявление он сделал в интервью британскому изданию The Daily Mail.

«Я думаю, что это еще одна война, которой нам придется заняться. Мы присвоим ей девятый номер», – сказал он.

Ранее Трамп заявлял, что после его возвращения в Белый дом Соединенные Штаты сумели остановить восемь вооруженных конфликтов.

Обострение ситуации в Йемене произошло в начале декабря 2025 года, когда сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС), пользующегося поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов, взяли под контроль восточные провинции Хадрамаут и Эль-Махра. В ответ власти республики денонсировали соглашение о совместной обороне с ОАЭ и обратились за военной поддержкой к коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Как сообщали близкие к сепаратистам СМИ, военно-воздушные силы королевства нанесли серию ударов по позициям ЮПС. В январе часть руководства совета, прибывшая в Эр-Рияд для переговоров, объявила о роспуске организации.

При этом сторонники лидера ЮПС Айдаруса аз-Зубайди, который, по заявлению аравийской коалиции, покинул страну и находится в ОАЭ, отказались признать решение о самороспуске. 11 января власти Йемена сообщили о восстановлении правительственными силами контроля над южными и восточными провинциями страны, включая временную столицу Аден.