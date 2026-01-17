USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков
Новость дня
В Тебризе военное положение, а в Тегеране рейды силовиков

«Девятая по счету»: Трамп намерен заняться конфликтом в Йемене

01:13 124

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности подключиться к урегулированию противостояния между Саудовской Аравией и йеменскими сепаратистами. Соответствующее заявление он сделал в интервью британскому изданию The Daily Mail.

«Я думаю, что это еще одна война, которой нам придется заняться. Мы присвоим ей девятый номер», – сказал он.

Ранее Трамп заявлял, что после его возвращения в Белый дом Соединенные Штаты сумели остановить восемь вооруженных конфликтов.

Обострение ситуации в Йемене произошло в начале декабря 2025 года, когда сепаратисты из Южного переходного совета (ЮПС), пользующегося поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов, взяли под контроль восточные провинции Хадрамаут и Эль-Махра. В ответ власти республики денонсировали соглашение о совместной обороне с ОАЭ и обратились за военной поддержкой к коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Как сообщали близкие к сепаратистам СМИ, военно-воздушные силы королевства нанесли серию ударов по позициям ЮПС. В январе часть руководства совета, прибывшая в Эр-Рияд для переговоров, объявила о роспуске организации.

При этом сторонники лидера ЮПС Айдаруса аз-Зубайди, который, по заявлению аравийской коалиции, покинул страну и находится в ОАЭ, отказались признать решение о самороспуске. 11 января власти Йемена сообщили о восстановлении правительственными силами контроля над южными и восточными провинциями страны, включая временную столицу Аден.

США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды наша корреспонденция
00:24 1091
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар?
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар? последние новости
00:01 2242
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви видео; обновлено 21:55
16 января 2026, 21:55 9236
Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине
Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине
16 января 2026, 23:26 1267
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней» новость дополнена
16 января 2026, 22:28 1558
Потери России в войне с Украиной
Потери России в войне с Украиной
16 января 2026, 22:20 3061
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
16 января 2026, 21:11 4061
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»?
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»? видео, обновлено
16 января 2026, 21:05 3486
Выживет ли Иран? И как быть соседям?
Выживет ли Иран? И как быть соседям? два главных вопроса
16 января 2026, 18:18 4496
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
16 января 2026, 20:49 1236
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
16 января 2026, 20:07 1797

ЭТО ВАЖНО

США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды наша корреспонденция
00:24 1091
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар?
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар? последние новости
00:01 2242
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви видео; обновлено 21:55
16 января 2026, 21:55 9236
Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине
Разведка донесла: Зеленский о новых ударах России по Украине
16 января 2026, 23:26 1267
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней»
Трамп благодарит власти Ирана за «отмену 800 казней» новость дополнена
16 января 2026, 22:28 1558
Потери России в войне с Украиной
Потери России в войне с Украиной
16 января 2026, 22:20 3061
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
Бывший судья пожаловался на пенсию в 4 тысячи манатов и подал иск
16 января 2026, 21:11 4061
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»?
«Карабах» забил 11 голов узбекам, хорватам и полякам. Как будет с «Айнтрахтом»? видео, обновлено
16 января 2026, 21:05 3486
Выживет ли Иран? И как быть соседям?
Выживет ли Иран? И как быть соседям? два главных вопроса
16 января 2026, 18:18 4496
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
«Король пошлин»: Трамп пригрозил странам, мешающим планам по Гренландии
16 января 2026, 20:49 1236
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
Трамп получает варианты против Ирана: США усиливают присутствие на Ближнем Востоке
16 января 2026, 20:07 1797
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться