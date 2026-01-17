Военные самолеты уходят с Кипра: к чему готовятся европейцы?

Европейские СМИ сообщают о переброске авиации Великобритании и ее союзников с британской базы ВВС Акротири на Кипре в другие точки региона на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Одновременно к использованию Акротири подключились военно-воздушные силы Германии и Франции. Кроме того, часть авиации переброшена на иорданскую авиабазу имени Муваффака Салти, что можно расценивать как элемент усиления коалиционной инфраструктуры в регионе.

Перемещения могут быть связаны с подготовкой к возможному расширению задач по обеспечению безопасности Израиля и мониторингу обстановки на Ближнем Востоке.