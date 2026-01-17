«Сильный генерал»: Трамп неожиданно вспомнил Сулеймани

Президент США Дональд Трамп положительно высказался об иранском генерале Касеме Сулеймани, ликвидированном в Ираке по его приказу в 2020 году. Об этом сообщают американские СМИ.

«Касем Сулеймани был сильным генералом. Возможно, мы не добились бы такого успеха в Иране, если бы он был рядом с ними», – заявил Трамп.

Напомним, Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате ракетной атаки ВВС США в районе аэропорта Багдада. Это вызвало ответный удар Ирана по двум объектам с американскими военнослужащими в ночь на 8 января и спровоцировало обострение на Ближнем Востоке.