Бразилия укрепляет оборону после похищения Мадуро

Командование сухопутных войск Бразилии настаивает на скорейшем укреплении систем противовоздушной обороны (ПВО) страны и создании собственного флота БПЛА.

Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на бразильского генерала Томаса Пайву.

Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва после агрессии США в отношении Венесуэлы провел совещание с руководством вооруженных сил. Пайва в своем докладе указал главе государства на "стратегические уязвимости" в обороноспособности страны. Военачальник подчеркнул необходимость обновления систем ПВО средней и большой дальности, модернизации парка вертолетов, а также закупки разведывательных и ударных дронов.

В ходе совещания министр обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро отметил, что безопасность северных рубежей в Амазонии на границе с Венесуэлой обеспечивают около 10 тыс. военнослужащих. Однако, по словам главы ведомства, техническое оснащение войск требует пересмотра с учетом новых угроз.