Трамп заявил, что США управляют Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон теперь управляет Венесуэлой. Он также заявил, что президент страны Николас Мадуро несет ответственность за "преступления против США и остального мира".

"Как я заявил ранее в этом месяце отсюда, из Мар-а-Лаго, мы захватили Мадуро за его преступления против США и остального мира", - заявил Трамп, выступая с речью по случаю переименования в его честь одной из улиц в Палм-Бич (штат Флорида).

"Мы теперь управляем страной", - заявил Трамп, говоря о Венесуэле. По его версии, это теперь "другая страна", которая "очень сильно изменилась всего за неделю".