Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви

США заступились за курдов: вернем санкции!

Американские чиновники пригрозили Дамаску возвращением антисирийских рестрикций в случае расширения военной операции против курдской армии "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, спецпредставитель США по Сирии Том Баррак и глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер на ежедневной основе ведут переговоры с обеими сторонами, пытаясь предотвратить дальнейшую эскалацию. Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс беседовал с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и пытался убедить его уладить разногласия с курдами, отмечает WSJ. В ходе переговоров американские чиновники пригрозили вернуть санкции против сирийского правительства, если Дамаск приступит к более масштабной атаке, информировали источники газеты.

Обстановка на севере Сирии обострилась с 6 января. Жертвами перестрелок между правительственными силами и курдской коалицией в городе Алеппо стали 24 человека, 129 получили ранения. Сирийские власти возложили ответственность за новый виток военной эскалации на курдские "Силы демократической Сирии" (СДС), курды, однако, отвергли свою причастность к обстрелам города и призвали к возобновлению диалога с Дамаском для поиска мирного решения. 10 января было достигнуто соглашение о прекращении огня, которое гарантировало безопасную эвакуацию мирного населения и ополченцев из курдских районов.

От Тебриза до Захедана: иранцы требуют смены режима
Выживет ли Иран? И как быть соседям?
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды
США подтягивают силы: когда по Ирану нанесут удар?
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
