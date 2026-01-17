USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви

Лидер оппозиции уверена, что станет президентом

10:02 1859

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что станет первой женщиной-президентом Венесуэлы в нужное время, не уточнив, когда именно. Об этом она заявила в интервью Fox News.

«Есть миссия, и мы собираемся превратить Венесуэлу в ту самую благодатную землю. И я верю, что когда придет подходящее время, я буду избрана президентом Венесуэлы — первой женщиной-президентом», — сказала Мачадо.

Ранее политик передала американскому президенту Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира, назвав это признанием его поддержки свободы Венесуэлы.

После ареста Николаса Мадуро США отказались признать Мачадо новым лидером страны, сославшись на недостаток внутренней поддержки, и вместо этого начали диалог с временным президентом Делси Родригес. Трамп объяснил этот выбор уроками Ирака, где резкий демонтаж власти привел к хаосу, пишет Би-би-си. 

Более того, он исключил проведение скорых выборов в Венесуэле, на которых настаивает Мачадо, заявив, что сначала необходимо «навести порядок».

Родригес заявила о готовности к дипломатическому диалогу с США, «защите суверенитета страны» и объявила о реформах нефтяной отрасли для привлечения иностранных инвестиций.

