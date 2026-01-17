И иракская «Хезболла» угрожает американцам

Лидер иракской вооруженной группировки «Катаиб Хезболла» Абу Талиб ас-Саиди заявил, что ракеты и дроны «сопротивления» готовы нанести удар по американским военным базам в Ираке и во всем регионе, если США начнут войну против Ирана.

Он отметил, что «Катаиб Хезболла» является «частью конфликта между США и исламской республикой» и не останется нейтральной».

«Во время 12-дневной войны, которую Америка вела против Ирана, верховный лидер (Али) Хаменеи дал указание и распоряжение не вмешиваться в эту войну, но сейчас ситуация совершенно иная», - подчеркнул ас-Саиди.