USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Новость дня
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви

И иракская «Хезболла» угрожает американцам

10:13 838

Лидер иракской вооруженной группировки «Катаиб Хезболла» Абу Талиб ас-Саиди заявил, что ракеты и дроны «сопротивления» готовы нанести удар по американским военным базам в Ираке и во всем регионе, если США начнут войну против Ирана.

Он отметил, что «Катаиб Хезболла» является «частью конфликта между США и исламской республикой» и не останется нейтральной».

«Во время 12-дневной войны, которую Америка вела против Ирана, верховный лидер (Али) Хаменеи дал указание и распоряжение не вмешиваться в эту войну, но сейчас ситуация совершенно иная», - подчеркнул ас-Саиди.

Токаев назначил нового начальника Генштаба
Токаев назначил нового начальника Генштаба
12:28 70
Азербайджанская нефть порадовала
Азербайджанская нефть порадовала
12:00 647
Курды вышли, сирийцы зашли
Курды вышли, сирийцы зашли видео
11:49 673
Не летайте, самолеты, в Иран
Не летайте, самолеты, в Иран
11:38 978
Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня
Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня
11:23 750
США угрожают Южной Корее и Тайваню
США угрожают Южной Корее и Тайваню
10:50 1754
США хотят создать «Совет мира» для Украины и включить в него… Россию
США хотят создать «Совет мира» для Украины и включить в него… Россию
10:30 1403
Лидер Канады в Китае вспомнил про пятую статью НАТО
Лидер Канады в Китае вспомнил про пятую статью НАТО
10:25 1368
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается наш комментарий
01:35 7692
И иракская «Хезболла» угрожает американцам
И иракская «Хезболла» угрожает американцам
10:13 839
Лидер оппозиции уверена, что станет президентом
Лидер оппозиции уверена, что станет президентом
10:02 1860

ЭТО ВАЖНО

Токаев назначил нового начальника Генштаба
Токаев назначил нового начальника Генштаба
12:28 70
Азербайджанская нефть порадовала
Азербайджанская нефть порадовала
12:00 647
Курды вышли, сирийцы зашли
Курды вышли, сирийцы зашли видео
11:49 673
Не летайте, самолеты, в Иран
Не летайте, самолеты, в Иран
11:38 978
Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня
Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня
11:23 750
США угрожают Южной Корее и Тайваню
США угрожают Южной Корее и Тайваню
10:50 1754
США хотят создать «Совет мира» для Украины и включить в него… Россию
США хотят создать «Совет мира» для Украины и включить в него… Россию
10:30 1403
Лидер Канады в Китае вспомнил про пятую статью НАТО
Лидер Канады в Китае вспомнил про пятую статью НАТО
10:25 1368
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается наш комментарий
01:35 7692
И иракская «Хезболла» угрожает американцам
И иракская «Хезболла» угрожает американцам
10:13 839
Лидер оппозиции уверена, что станет президентом
Лидер оппозиции уверена, что станет президентом
10:02 1860
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться