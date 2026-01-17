Иранские власти задействовали радикальные шиитские формирования, связанные с Корпусом стражей исламской революции, перебросив их с территории Ирака для участия в подавлении массовых протестов. Об этом свидетельствуют показания очевидцев, утверждающих, что вооруженные люди в военной форме говорили по-арабски с выраженным иракским акцентом и открывали огонь по демонстрантам. В распоряжении СМИ появились новые данные о масштабах переброски, численности задействованных сил и районах их применения. Американский телеканал CNN со ссылкой на европейский военный источник и представителей иракских служб безопасности сообщил, что в Иран из Ирака прибыли тысячи боевиков для участия в операциях по подавлению протестной активности.

من يحرق بيوتَ الله ويعتدي على مؤسساتِ الشعب، فليس ثائرًا ولا مصلحًا، بل أداةٌ رخيصة بيد أعداء الأمة، ينفّذ أجنداتٍ صهيونية بغطاء الفوضى والشعارات الكاذبة.



مع الجمهورية ضد الاستكبار العالمي pic.twitter.com/lIapbUMZBd — أبو عزرائيل - Abu Azrael (@abu_azrael78) January 11, 2026

Согласно этим данным, начиная с 4 января на территорию Ирана через пограничные переходы Шаиб в провинции Майсан и Зурбатия в провинции Васит проникли около 5 тысяч человек. Отдельно отмечается, что не менее 800 боевиков пересекли границу из провинций Дияла, Майсан и Басра под видом религиозных паломников. Формально въезд в Иран оформлялся как «паломничество в Мешхед», однако фактически прибывшие бойцы собирались на базе в Ахвазе, откуда их распределяли для участия в подавлении протестов по различным регионам Исламской Республики. Переброска этих сил продолжалась и в последующие дни. Прибывшие боевики принадлежат к различным вооруженным группировкам, лояльным Тегерану, включая «Катаиб Хезболла», «Харакат Хезболла аль-Нуджаба», «Катаиб Сайид аш-Шухада» и организацию «Бадр». Все эти структуры действуют под эгидой сил народной мобилизации Ирака и находятся в тесной координации с руководством Корпуса стражей исламской революции. Иракские формирования были задействованы в подавлении акций в ряде ключевых районов, включая город Хамедан. Так, ирано-американская журналистка Лиза Дафтари в эфире телеканала NewsNation заявила:

«Два независимых источника сообщили мне, что около 850 бойцов из «Хезболлы», «Катаиб Ахль аль-Хак», подразделений Сил народной мобилизации и элементов, связанных с Корпусом стражей исламской революции, вечером 4 января тайно пересекли границу в провинции Керманшах через пограничный пункт Мехран. Это опасная эскалация, отражающая устоявшуюся практику мулл, которые полагаются на иностранные силы для подавления внутренних беспорядков. Эти сведения подтверждаются видеозаписями, на которых бойцы подразделений по борьбе с протестами говорят по-арабски». На данный момент точные данные о количестве переброшенных в Иран боевиков остаются неизвестными - оценки, приводимые различными источниками, существенно расходятся. Издание The Media Line привело рассказ матери 37-летнего гражданина Ирака Мохаммеда Ияда, который был завербован за месячный оклад в 600 долларов. По ее словам, 6 января сын, остававшийся безработным более трех лет, отправился через пограничный переход Шаламчех, после чего связь с ним прервалась. Сотрудник Министерства внутренних дел Ирака Али Д., работающий на том же переходе, сообщил, что вечером 11 января границу пересекли более 60 автобусов, в каждом из которых находилось около 50 человек. Формально пассажиры автобусов представлялись паломниками, однако, по его словам, все они были молодыми мужчинами в одинаковых черных рубашках.

Абу Азраэль, командир бригад Имама Али, опубликовал видеозапись, на которой он руководит выездом военной техники с территории лагеря МВД Ирака. Достоверных подтверждений того, что эта техника достигла территории Ирана, пока нет. По сообщениям источников, командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами прибыл в Ирак 7 января для встреч с руководителями местных вооруженных формирований. Иранский оппозиционный деятель Мехди Реза в комментарии для The Media Line заявил, что из Ирана поступают убедительные подтверждения участия иракских боевиков в подавлении протестных акций. «Более недели они задействованы в различных частях страны, - отметил Реза. - По свидетельствам протестующих, часть этих сил направлена на охрану официальных и военных объектов». Очевидцы в Ахвазе также сообщили, что среди сил, разгонявших демонстрации, находились люди, говорившие по-арабски с отчетливым иракским акцентом. Дополнительным косвенным признаком происходящего стал резкий рост числа авиарейсов из международного аэропорта иракского города Наджаф в Тегеран и Мешхед, выполняемых иранскими авиакомпаниями. В понедельник их количество достигло тринадцати при первоначально запланированных семи. При этом часть рейсов носила внеплановый характер.

* * * 12:05 Издание Iran International со ссылкой на источники заявило о ключевой роли подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним прокси-групп в подавлении протестов в Иране 8 и 9 января.

Согласно этим сведениям, значительная часть убийств протестующих была осуществлена иностранными вооруженными формированиями, связанными с Ираном. Речь идет о бригаде «Фатемиюн», сформированной из выходцев из Афганистана, пакистанской бригаде «Зейнабиюн», а также иракских силах народной мобилизации. Эксперт по арабскому миру Хасан Хашемиан в комментарии Iran International заявил, что иранские власти были вынуждены привлечь внешние силы из-за нехватки внутренних ресурсов. По его словам, масштаб протестов по всей стране превысил возможности национальных сил безопасности. Хашемиан отметил, что размах выступлений был настолько широким, что внутренние силовые структуры не смогли обеспечить контроль над ситуацией. Он также связал высокое число погибших с участием хорошо подготовленных вооруженных формирований, имеющих боевой опыт за пределами Ирана. По его утверждению, предполагаемое количество жертв за два дня — от 12 до 20 тысяч человек — указывает на целенаправленное применение силы со стороны этих групп, ранее участвовавших в боевых действиях в Ираке и Сирии.