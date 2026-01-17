USD 1.7000
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Лидер Канады в Китае вспомнил про пятую статью НАТО

Премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя угрозы США захватить Гренландию, напомнил о статье 5-й Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне, подчеркнув полную приверженность Оттавы своим союзническим обязательствам.

Заявление Карни прозвучало после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Премьер заявил, что будущее Гренландии должно определяться исключительно самой Гренландией и Королевством Дания, и призвал всех союзников по НАТО, включая США, уважать эти принципы.

По его словам, в ходе переговоров с Си Цзиньпином стороны обнаружили «значительное совпадение взглядов» по вопросу суверенитета острова.

