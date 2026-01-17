USD 1.7000
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви

США хотят создать «Совет мира» для Украины и включить в него… Россию

10:30 1405

Американские чиновники предложили расширить мандат «Совета мира» по сектору Газа, включив в сферу его деятельности другие горячие точки, такие как Украина и Венесуэла, сообщили The Financial Times осведомленные источники.

Один из проинформированных об этой идее собеседников заявил, что, по его мнению, администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает «Совет мира» как «потенциальную замену ООН» и «своего рода неофициальный параллельный орган для урегулирования других конфликтов, помимо Газы».

Американский чиновник заявил, что планирование работы «Совета мира» сосредоточено на конфликте в Газе и на данный момент не выходит за эти рамки.

Западные и арабские дипломаты выразили обеспокоенность в связи с предложением наделить этот новый орган расширенными полномочиями для посредничества далеко за пределами Ближнего Востока.

«В регионе к [этой идее] относятся с осторожностью <...> это ненормальная процедура», — заявил арабский дипломат, добавив, что эта тема обсуждалась среди региональных чиновников.

По словам дипломатов, американские официальные лица выдвигали Венесуэлу в качестве возможной сферы для будущего посредничества Совета после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«В настоящее время предлагается создать этот конкретный Совет специально для украинско-российского случая», — заявил другой чиновник.

Он добавил, что этот Совет, включающий представителей Украины, Европы, НАТО и России, будет контролировать и гарантировать выполнение 20-пунктового мирного предложения.

Трамп объявил о формировании Совета мира в секторе Газа накануне. Создание этого органа входит в его мирный план для Газы наряду с размещение международных сил.

На следующий день Белый дом раскрыл состав Совета. В него вошли, в частности, государственный секретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер.

Каждый член Исполнительного совета будет курировать определенное направление для стабилизации и долгосрочного успеха Газы, в том числе «укрепление управленческого потенциала, региональные отношения, восстановление, привлечение инвестиций, масштабное финансирование и мобилизацию капитала».

По украинскому конфликту в настоящее время активно обсуждается мирный план из 20 пунктов. 17 января в Майами состоится встреча делегаций Украины и США. Как сообщила украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина, президент Владимир Зеленский заявил, что стороны работают над двумя ключевыми документами: соглашениями о гарантиях безопасности и об экономическом процветании Украины, которые могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Цель визита — доработать эти соглашения совместно с американскими партнерами», — добавила она.

Тогда же Зеленский и Трамп договорились о создании рабочих групп по урегулированию конфликта. Эту инициативу одобрил и президент России Владимир Путин.

