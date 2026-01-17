Инвестиции в человеческий капитал — фундамент будущего

Развитие человеческого капитала и интеллектуального потенциала общества является решающим фактором долгосрочного развития Азербайджана. Интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам от 5 января отражает системный подход государства к формированию устойчивого кадрового потенциала и модернизации управленческой среды. Глава государства четко выстраивает взаимосвязь между развитием человеческого капитала и долгосрочными реформами в сферах образования, науки и государственной кадровой политики.
Особый акцент делается на роли молодежи как ключевого ресурса будущего развития. Президент подчеркивает, что синтез национального образования и подготовки кадров за рубежом позволил сформировать новое поколение специалистов, способных отвечать современным требованиям управления и экономики. Возвращение этих кадров и их интеграция в государственные и частные структуры рассматриваются как практический результат целенаправленной государственной политики.
Как заявил Ильхам Алиев: «У нас много талантливых молодых людей. Сейчас есть большое количество молодых специалистов, обучавшихся как за рубежом, так и в Азербайджане. Применяются различные государственные программы. Одна из них – программа «Восхождение» (Yüksəliş). Она очень важна для того, чтобы стимулировать, поощрять молодежь, а затем привлекать ее в государственные и частные структуры. Те, кто в свое время обучался за рубежом по моему указанию, уже давно вернулись. Многие вернулись и работают здесь, и мы видим, что, например, когда на руководящую должность приходит современный, грамотный кадр, ситуация полностью меняется».
В этом контексте конкурс Yüksəliş представлен как важный инструмент реализации обозначенной стратегии, позволяющий выявлять, мотивировать, поддерживать и развивать перспективные управленческие кадры, которые станут опорой будущего нашей страны. По сути, речь идет о создании устойчивой базы обновления кадров, где профессионализм и современное мышление становятся ключевыми критериями.
Как отметил заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель рабочей группы конкурса Yüksəliş Фархад Гаджиев, подписанное 10 декабря распоряжение президента Азербайджана о проведении очередного конкурса в 2026 году подтверждает, что инициатива носит устойчивый характер. Реализуемый при поддержке первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой конкурс стал одной из ключевых платформ выявления и развития управленческого потенциала страны.
По его словам, за пять лет проведения конкурс Yüksəliş продемонстрировал высокую востребованность и доверие со стороны интеллектуально развитой молодежи: около 70 тысяч поданных заявок и 116 победителей свидетельствуют не только о конкуренции, но и о наличии значительного кадрового резерва. Эти показатели отражают растущий интерес молодых специалистов к прозрачным и merit-based-механизмам карьерного роста.
Победители получают возможность участия в годовой программе менторства, в рамках которой взаимодействуют с руководителями государственных и частных структур, участвуют в крупных мероприятиях. Такой формат позволяет формировать у молодых специалистов практические навыки принятия управленческих решений.
Еще одним важным элементом кадровой политики в рамках конкурса Yüksəliş стал Кадровый банк, объединяющий готовых специалистов и управленцев. Доступ к платформе имеют только HR-руководители государственных и частных учреждений-партнеров конкурса, что обеспечивает точечный и эффективный подбор кадров для реализации стратегических государственных инициатив и реформ, усиливая тем самым практическую отдачу конкурса.
Отдельного внимания заслуживает тезис Ильхама Алиева о прямой зависимости между общим интеллектуальным уровнем общества и появлением ярких, талантливых личностей. Президент рассматривает кадровую реформу не изолированно, а как часть более широкой стратегии повышения качества образования, развития науки и формирования интеллектуально сильного общества.
В более широком смысле конкурс Yüksəliş формирует целую экосистему лидерства, в которой взаимодействуют победители, финалисты, наставники, эксперты и организаторы проекта. Эта экосистема активно проявляет себя в сферах образования, государственного управления, информационных технологий, социальных проектов и управления персоналом, тем самым укрепляя внутренний кадровый потенциал страны.
Особое значение в этой системе имеет Студенческая менторская программа, где победители конкурса выступают наставниками для студентов ведущих университетов Азербайджана. Программа уже дважды успешно проводилась, и в ближайшее время стартует ее третий набор. Программа обеспечивает передачу профессионального и управленческого опыта, формирует ранние карьерные траектории и укрепляет связь между университетами и рынком труда. Уже сегодня многие участники программы получают предложения о работе в государственных и частных структурах, что напрямую способствует удержанию талантливой молодежи внутри страны.
Таким образом, Yüksəliş сегодня выступает не просто конкурсом, а стратегическим государственным инструментом, направленным на формирование, развитие и сохранение интеллектуального и кадрового потенциала Азербайджана. А выступление президента демонстрирует уверенность в выбранном курсе и подтверждает, что кадровая политика остается одним из приоритетных направлений государственных реформ и продолжение этих преобразований рассматривается как необходимое условие устойчивого развития страны.