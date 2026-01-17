USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Новость дня
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви

США угрожают Южной Корее и Тайваню

10:50 1759

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила, что отдельные компании из Южной Кореи и Тайваня могут столкнуться с пошлинами до 100% на импорт полупроводников, если не будут инвестировать в производство микросхем на территории Соединенных Штатов. Об этом заявил министр торговли США Говард Латник.

По его словам, Вашингтон намерен жестко стимулировать перенос высокотехнологичного производства в США и сокращать зависимость от иностранных цепей поставок в стратегически важной отрасли.

Латник отметил, что компании, которые не будут участвовать в создании или расширении производственных мощностей в США, рискуют потерять доступ к американскому рынку на нынешних условиях.

Предупреждение прозвучало на фоне курса администрации Трампа на экономический протекционизм и пересмотр торговых отношений с ключевыми партнерами, в частности в Азии. В Белом доме считают, что США на протяжении многих лет были чрезмерно зависимы от импорта чипов, что создает риски для национальной безопасности и экономики.

В то же время Латник отметил, что компании, которые уже объявили о масштабных инвестициях в США или планируют запуск производства на американской территории, могут избежать жестких тарифов. В частности, Тайвань и США ранее договорились о значительном расширении производства полупроводников в Штатах, общий объем инвестиций в рамках этих договоренностей оценивается в сотни миллиардов долларов.

Ожидается, что потенциальное введение 100%-ных пошлин может существенно повлиять на глобальный рынок полупроводников и усилить напряженность в торговых отношениях США со странами Азии, где базируются крупнейшие мировые производители чипов. Аналитики предупреждают, что такие шаги могут привести как к перераспределению инвестиций, так и к росту цен в цепочках поставок высокотехнологичной продукции.

Токаев назначил нового начальника Генштаба
Токаев назначил нового начальника Генштаба
12:28 81
Азербайджанская нефть порадовала
Азербайджанская нефть порадовала
12:00 656
Курды вышли, сирийцы зашли
Курды вышли, сирийцы зашли видео
11:49 677
Не летайте, самолеты, в Иран
Не летайте, самолеты, в Иран
11:38 984
Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня
Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня
11:23 758
США угрожают Южной Корее и Тайваню
США угрожают Южной Корее и Тайваню
10:50 1760
США хотят создать «Совет мира» для Украины и включить в него… Россию
США хотят создать «Совет мира» для Украины и включить в него… Россию
10:30 1406
Лидер Канады в Китае вспомнил про пятую статью НАТО
Лидер Канады в Китае вспомнил про пятую статью НАТО
10:25 1370
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается наш комментарий
01:35 7696
И иракская «Хезболла» угрожает американцам
И иракская «Хезболла» угрожает американцам
10:13 841
Лидер оппозиции уверена, что станет президентом
Лидер оппозиции уверена, что станет президентом
10:02 1863

ЭТО ВАЖНО

Токаев назначил нового начальника Генштаба
Токаев назначил нового начальника Генштаба
12:28 81
Азербайджанская нефть порадовала
Азербайджанская нефть порадовала
12:00 656
Курды вышли, сирийцы зашли
Курды вышли, сирийцы зашли видео
11:49 677
Не летайте, самолеты, в Иран
Не летайте, самолеты, в Иран
11:38 984
Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня
Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня
11:23 758
США угрожают Южной Корее и Тайваню
США угрожают Южной Корее и Тайваню
10:50 1760
США хотят создать «Совет мира» для Украины и включить в него… Россию
США хотят создать «Совет мира» для Украины и включить в него… Россию
10:30 1406
Лидер Канады в Китае вспомнил про пятую статью НАТО
Лидер Канады в Китае вспомнил про пятую статью НАТО
10:25 1370
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается наш комментарий
01:35 7696
И иракская «Хезболла» угрожает американцам
И иракская «Хезболла» угрожает американцам
10:13 841
Лидер оппозиции уверена, что станет президентом
Лидер оппозиции уверена, что станет президентом
10:02 1863
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться