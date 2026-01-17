Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня

USD 1.7000
Китайские военные провели учения по нанесению «обезглавливающего» удара, имитирующие устранение руководства Тайваня, сообщает Nikkei Asia. Место, время и названия конкретных подразделений, участвовавших в учениях, не разглашались.

Новые учения Китая, вероятно, направлены на демонстрацию аналогичных возможностей, которые показала операция США по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро, пишет журнал.

Согласно видеозаписи Центрального телевидения Китая, учения включали определение здания с целями с помощью военного дрона и последующую ночную вылазку группы специального назначения. Как уточняется, группа использовала арбалеты военного образца, чтобы пройти мимо вражеских постов охраны и ликвидировать четырех «террористов». Учебный рейд был завершен менее чем за две минуты.

3 января США нанесли удар по Каракасу и другим районам Венесуэлы. Вскоре американский президент Дональд Трамп сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны в рамках операции, проведенной США. Они были захвачены спецназом «Дельта». После этого Мадуро предстал перед судом в США по обвинениям в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

