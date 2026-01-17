Не летайте, самолеты, в Иран

Агентство Европейского союза по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана после угроз со стороны США. Об этом говорится на сайте EASA.

«С учетом текущей ситуации и возможных военных действий США, которые перевели иранские силы ПВО в режим повышенной боевой готовности, в настоящее время существует повышенная вероятность ошибочной идентификации воздушных объектов в зоне ответственности FIR Тегеран», — сказано в сообщении.

EASA подчеркнуло, что гражданские рейсы отправлять туда рискованно в связи с возможным использованием вооружений и систем ПВО, а также «потенциальным применением зенитных ракетных систем (SAM)».

Агентство Reuters ранее со ссылкой на FlightRadar2 сообщило, что европейские авиакомпании, включая Wizz Air, Lufthansa и British Airways, избегали воздушного пространства Ирана и Ирака, выбирая маршруты через Афганистан и Центральную Азию.

Иран временно закрыл свое воздушное пространство, что привело к отменам и перенаправлениям рейсов, подчеркнуло агентство.

Fox News 16 января сообщил об усилении военного присутствия США на Ближнем Востоке из-за Ирана. Тегеран решил, что в случае нападения нанесет удар по американским базам в регионе, информировала ранее WSJ.