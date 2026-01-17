USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Новость дня
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви

Курды вышли, сирийцы зашли

видео
11:49 682

В оперативном штабе сирийской армии сообщили, что их подразделения будут размещены к западу от реки Евфрат, начиная с города Дейр-Хафир к востоку от Алеппо.

Речь идет о территориях, покинутых отрядами курдских Сирийских демократических сил (SDF).

Вчера агентство Reuters сообщало, что последние формирования SDF покинули районы Алеппо Шейх-Максуд и Ашрафия.

Командующий SDF Мазлум Абди заявил, что при международном посредничестве было достигнуто соглашение о прекращении огня и безопасной эвакуации гражданских лиц и бойцов из районов Ашрафия и Шейх-Максуд в Северную и Восточную Сирию. Курдские бойцы, укрывавшиеся в больнице района Шейх-Максуд, покинули здание, оставив оружие.

Уход курдских сил означает, что кварталы Алеппо, которые они удерживали с самого начала гражданской войны в 2011 году, теперь полностью переходят под контроль Дамаска, отмечает Reuters.

После свержения президента Сирии Башара Асада и прихода новой власти в конце 2024 года курдские формирования должны были до конца 2025-го интегрироваться в состав единой сирийской армии, однако так и не сделали этого из-за разногласий. В начале января 2026 года в двух районах Алеппо, остававшихся под контролем SDF, начались бои между курдскими формированиями и сирийской правительственной армией, которые продлились несколько дней. 10 января сирийская армия заявила, что взяла остававшийся оплотом курдов в Алеппо район Шейх-Максуд под свой контроль.

Токаев назначил нового начальника Генштаба
Токаев назначил нового начальника Генштаба
12:28 85
Азербайджанская нефть порадовала
Азербайджанская нефть порадовала
12:00 663
Курды вышли, сирийцы зашли
Курды вышли, сирийцы зашли видео
11:49 683
Не летайте, самолеты, в Иран
Не летайте, самолеты, в Иран
11:38 989
Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня
Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня
11:23 761
США угрожают Южной Корее и Тайваню
США угрожают Южной Корее и Тайваню
10:50 1764
США хотят создать «Совет мира» для Украины и включить в него… Россию
США хотят создать «Совет мира» для Украины и включить в него… Россию
10:30 1408
Лидер Канады в Китае вспомнил про пятую статью НАТО
Лидер Канады в Китае вспомнил про пятую статью НАТО
10:25 1373
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается наш комментарий
01:35 7698
И иракская «Хезболла» угрожает американцам
И иракская «Хезболла» угрожает американцам
10:13 842
Лидер оппозиции уверена, что станет президентом
Лидер оппозиции уверена, что станет президентом
10:02 1865

ЭТО ВАЖНО

Токаев назначил нового начальника Генштаба
Токаев назначил нового начальника Генштаба
12:28 85
Азербайджанская нефть порадовала
Азербайджанская нефть порадовала
12:00 663
Курды вышли, сирийцы зашли
Курды вышли, сирийцы зашли видео
11:49 683
Не летайте, самолеты, в Иран
Не летайте, самолеты, в Иран
11:38 989
Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня
Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня
11:23 761
США угрожают Южной Корее и Тайваню
США угрожают Южной Корее и Тайваню
10:50 1764
США хотят создать «Совет мира» для Украины и включить в него… Россию
США хотят создать «Совет мира» для Украины и включить в него… Россию
10:30 1408
Лидер Канады в Китае вспомнил про пятую статью НАТО
Лидер Канады в Китае вспомнил про пятую статью НАТО
10:25 1373
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается наш комментарий
01:35 7698
И иракская «Хезболла» угрожает американцам
И иракская «Хезболла» угрожает американцам
10:13 842
Лидер оппозиции уверена, что станет президентом
Лидер оппозиции уверена, что станет президентом
10:02 1865
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться