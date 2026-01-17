Дания готова воевать с Россией, а не с США

Объединенное арктическое командование Дании в Гренландии сосредоточено на противодействии потенциальной активности России, а не на защите от военных угроз со стороны США. Об этом в пятницу заявил его командующий генерал-майор Сёрен Андерсен на фоне возросшего внимания к Арктическому региону.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл Гренландию жизненно важной для безопасности Соединенных Штатов и не исключал применения силы для установления контроля над этим обширным автономным арктическим островом, входящим в состав Королевства Дания.

«Мое внимание направлено не на США — вовсе нет. Мое внимание направлено на Россию», — сказал Андерсен агентству Reuters на борту датского военного корабля в Нууке, столице Гренландии.

Андерсен отверг предположения о возможном конфликте между союзниками по НАТО, назвав такой сценарий «гипотетическим».

«Я не вижу, чтобы один союзник по НАТО напал на другого союзника по НАТО», — заявил он. Говоря о планах обороны Дании, Андерсен добавил: «Мы над ними работаем, но это для нас обычная практика. Моя задача — обеспечивать оборону королевства здесь совместно с НАТО».

В ответ на обеспокоенность США европейские страны на этой неделе направили в Гренландию небольшие контингенты военнослужащих в рамках подготовки к военным учениям НАТО Arctic Endurance.

Арктическое командование пригласило США принять участие в учениях Arctic Endurance, которые в этом году будут посвящены отработке действий в зимних условиях.

«Сегодня у нас была встреча с большим числом партнеров по НАТО, включая США, и мы пригласили их к участию в этих учениях», — сообщил Андерсен, добавив, что пока не знает, примут ли американские военные участие. При этом Дания не приглашала США присоединиться к аналогичным учениям в сентябре.

Объединенное арктическое командование Дании, отвечающее за оборону районов вокруг Гренландии и Фарерских островов, осуществляет наблюдение, поисково-спасательные операции, используя патрульные суда, самолеты, вертолеты и спутниковые технологии. В его составе также действует патруль «Сириус» на собачьих упряжках, предназначенный для дальних арктических операций.

Андерсен заявил, что вблизи Гренландии в настоящее время нет китайских или российских кораблей, однако отметил, что одно российское научное судно находится на расстоянии 310 морских миль. «Это самое близкое судно», — сказал он, добавив, что союзники по НАТО располагают «полной картиной ситуации в регионе».

По словам Андерсена, в ближайшие годы ожидается рост российской активности, в связи с чем Дании и ее союзникам необходимо наращивать подготовку и присутствие в Арктике для защиты северных границ НАТО.

В 2022 году Дания выделила пакет мер по укреплению арктической обороны на сумму 42 млрд датских крон (6,54 млрд долларов) на фоне роста угроз безопасности.

Андерсен подчеркнул, что сотрудничество с американскими военными остается активным. По его словам, он недавно встречался с командующим Северным командованием ВС США (NORTHCOM), командующим силами на Аляске, а также проводил переговоры на американской базе Питуффик в Гренландии. Новые встречи запланированы на конец текущего месяца.