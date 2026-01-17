Иранские власти заявили: пощады не будет

Глава судебной власти Ирана Голам Хоссейн Мохсени-Эджеи заявил о необходимости оперативных и жёстких мер в отношении участников продолжающихся протестов.
Выступая с заявлением, он подчеркнул, что в первую очередь судебные органы должны сосредоточиться на «организаторах» протестов, которые могли сами и не участвовать в них.
Мохсени-Эджеи заявил, что вслед за этим необходимо заняться теми, кто, по версии властей, оказывали протестам финансовую и материально-техническую поддержку, а также поддерживали контакты с иностранными спецслужбами, в том числе Израиля и США.
Чиновник отметил, что в отношении этих людей необходимо как можно быстрее принять меры и вынести судебные решения.
«Наказание должно быть своевременным. Если его откладывают, оно теряет свой прежний эффект.
Одним из требований народа на демонстрациях (митингах в поддержку Исламской Республики) было ускорение наказания и судебного разбирательства в отношении задержанных антиправительственных протестующих.
Приоритет должен отдаваться тем, кто подстрекал людей или руководил протестами — даже если их не задержали с оружием и даже если они ничего не поджигали.
Следующий приоритет — лица, связанные с иностранными службами, такими как США или Израиль, те, кто финансировал протесты или занимался пропагандистской деятельностью», - сказал Эджеи.
По последним данным, число погибших в ходе протестов в Иране превысило 3 тысячи человек.
*** 14:06
Президент США «виновен в обвинениях, потерях и ущербе, нанесенных народу Ирана», заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
«Иранский народ сломал хребет провокациям и выразил последнюю волю через свое единство. Мы не поведем страну к войне, но не потерпим преступников внутри нее. Большое количество лидеров и исполнителей протестов и преступных диверсий арестованы», - сказал Хаменеи.
Протесты в Иране, вспыхнувшие в конце декабря, представляют собой одну из самых серьезных угроз руководству республики, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов и аналитиков.
«Верховному лидеру аятолле Али Хаменеи, одному из самых долго правящих лидеров на Ближнем Востоке, предстоит сделать «экзистенциальный выбор», если он хочет сохранить власть, пишет издание. «Иран сможет решить экономические проблемы, ставшие поводом для массового недовольства, только в случае ослабления международных санкций», - заявил бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Норман Руле.
*** 13:12
В социальных сетях публикуют новые кадры из морга, где, предположительно, держат тела убитых участников протестов в Иране.
Вчера оппозиционные иранские СМИ опубликовали новые кадры из очередного морга, забитого телами убитых протестующих.
На опубликованных материалах видно, что силовики целенаправленно добивали раненых участников протестов уже в больницах. На одном из снимков запечатлен человек, лежащий на больничной койке и подключенный к капельнице, который, несмотря на начатое лечение, был убит выстрелом в голову.