Иранские власти заявили: пощады не будет

Глава судебной власти Ирана Голам Хоссейн Мохсени-Эджеи заявил о необходимости оперативных и жёстких мер в отношении участников продолжающихся протестов.

Выступая с заявлением, он подчеркнул, что в первую очередь судебные органы должны сосредоточиться на «организаторах» протестов, которые могли сами и не участвовать в них.

Мохсени-Эджеи заявил, что вслед за этим необходимо заняться теми, кто, по версии властей, оказывали протестам финансовую и материально-техническую поддержку, а также поддерживали контакты с иностранными спецслужбами, в том числе Израиля и США.

Чиновник отметил, что в отношении этих людей необходимо как можно быстрее принять меры и вынести судебные решения.

«Наказание должно быть своевременным. Если его откладывают, оно теряет свой прежний эффект.

Одним из требований народа на демонстрациях (митингах в поддержку Исламской Республики) было ускорение наказания и судебного разбирательства в отношении задержанных антиправительственных протестующих.

Приоритет должен отдаваться тем, кто подстрекал людей или руководил протестами — даже если их не задержали с оружием и даже если они ничего не поджигали.

Следующий приоритет — лица, связанные с иностранными службами, такими как США или Израиль, те, кто финансировал протесты или занимался пропагандистской деятельностью», - сказал Эджеи.

По последним данным, число погибших в ходе протестов в Иране превысило 3 тысячи человек.