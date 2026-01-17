В Баку будет снег, но мокрый

Завтра в Баку и на А п шеронском полуострове возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, местами осадки будут интенсивными, к вечеру они постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер к вечеру станет порывистым.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 0-3, днем - 3-6° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - около 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В регионах Азербайджана также прогнозируются осадки: местами дождь с мокрым снегом, в горных и предгорных районах - снег.

Ночью температура воздуха опустится до -4°, днем ожидается 1-5° тепла. В горах ночью - 5-10°, в высокогорье - до −18°, днем - до 5° мороза.

В горных и предгорных районах ожидается гололед.