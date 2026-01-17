USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Новость дня
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви

Сколько украинцев хотят мира с Россией?

13:51 1073

Большинство украинцев (55%) поддерживают проведение референдума о заключении мирного соглашения с Россией. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 9 по 14 января. Еще 32% респондентов выступают против этой инициативы, а 14% затруднились с ответом.

При этом 54% опрошенных категорически отвергают идею передачи всего Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы. Готовы на такую уступку 39%, хотя большинство из них признают ее сложность. Ожидания повторной агрессии остаются высокими даже в гипотетическом случае «заморозки» войны по текущей линии фронта: 57% респондентов считают, что Россия попытается напасть снова, а 26% оценивают такую вероятность как 50/50. Лишь 11% опрошенных полагают, что повторного нападения не будет.

Подавляющее большинство респондентов (69%) не верят, что нынешние дипломатические усилия могут привести к устойчивому миру. Только 26% опрошенных выразили веру в успех переговорного процесса. Среди тех, кто не верит в переговоры, 52% объясняют свою позицию убежденностью, что Россия не хочет настоящего мира и планирует продолжать войну. КМИС приводит прямые ответы некоторых граждан: «Цель России — это уничтожение Украины», «Договоренности с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны», «Мир не нужен Владимиру Путину».

Восприятие целей российского вторжения также демонстрирует высокий уровень недоверия. 41% опрошенных украинцев считают, что истинная цель РФ — захватить всю или большую часть территории Украины и установить пророссийскую власть. Еще 28% полагают, что война ведется ради физического геноцида украинцев. Лишь 2% респондентов согласились с официальными заявлениями российского руководства о «денацификации» и «демилитаризации» без посягательств на суверенитет.

Отдельно в опросе изучалось отношение к онлайн-голосованию. 60% респондентов относятся к этой идее отрицательно, а 35% — положительно. При упоминании в вопросе возможных фальсификаций доля негативных оценок возрастает до 71%.

Высокопоставленные украинские чиновники в США
Высокопоставленные украинские чиновники в США
14:21 319
Иранские власти заявили: пощады не будет
Иранские власти заявили: пощады не будет обновлено 14:46; видео
14:46 2032
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды наша корреспонденция
00:24 5669
Сколько украинцев хотят мира с Россией?
Сколько украинцев хотят мира с Россией?
13:51 1074
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
12:20 7725
Дания готова воевать с Россией, а не с США
Дания готова воевать с Россией, а не с США
12:40 1487
Токаев назначил нового начальника Генштаба
Токаев назначил нового начальника Генштаба
12:28 1154
Азербайджанская нефть порадовала
Азербайджанская нефть порадовала
12:00 2292
Курды вышли, сирийцы зашли
Курды вышли, сирийцы зашли видео
11:49 1879
Не летайте, самолеты, в Иран
Не летайте, самолеты, в Иран
11:38 2183
Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня
Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня
11:23 1465

ЭТО ВАЖНО

Высокопоставленные украинские чиновники в США
Высокопоставленные украинские чиновники в США
14:21 319
Иранские власти заявили: пощады не будет
Иранские власти заявили: пощады не будет обновлено 14:46; видео
14:46 2032
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды наша корреспонденция
00:24 5669
Сколько украинцев хотят мира с Россией?
Сколько украинцев хотят мира с Россией?
13:51 1074
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
12:20 7725
Дания готова воевать с Россией, а не с США
Дания готова воевать с Россией, а не с США
12:40 1487
Токаев назначил нового начальника Генштаба
Токаев назначил нового начальника Генштаба
12:28 1154
Азербайджанская нефть порадовала
Азербайджанская нефть порадовала
12:00 2292
Курды вышли, сирийцы зашли
Курды вышли, сирийцы зашли видео
11:49 1879
Не летайте, самолеты, в Иран
Не летайте, самолеты, в Иран
11:38 2183
Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня
Китайцы сымитировали «обезглавливание» Тайваня
11:23 1465
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться