Высокопоставленные украинские чиновники в США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что прибыл в США в составе украинской делегации вместе с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

По его словам, в ближайшие дни запланирована работа с американскими партнерами по дальнейшему продвижению мирного процесса.

«В эти дни работаем с американскими партнерами над дальнейшим продвижением мирного процесса. Продолжим работу над достижением справедливого и устойчивого мира, а также гарантиями безопасности для Украины и согласованием следующих шагов. Украине нужен мир, который гарантирует безопасность и суверенитет», — написал Умеров в своем Telegram-канале.

На встрече будут присутствовать спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и министр сухопутных войск Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл.