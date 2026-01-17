Что с интернетом в Иране?

В Иране после более чем 200 часов практически полного отсутствия доступа к интернету 17 января было зафиксировано кратковременное увеличение интернет-соединения. Об этом сообщила иранская служба «Радио Свобода» со ссылкой на данные компании NetBlocks.

Согласно опубликованной информации, восстановление доступа носило крайне ограниченный характер и не затронуло широкие слои населения. Уровень интернет-доступности достиг лишь 2% от нормального показателя, тогда как ранее он составлял около 1%. Эксперты связывают это с частичным восстановлением работы отдельных элементов государственной инфраструктуры и некоторых конкретных сетей. При этом для большинства обычных пользователей интернет по-прежнему остается заблокированным. Иранская служба «Радио Свобода» также сообщает, что на отдельных социальных платформах внутри Ирана была зафиксирована ограниченная активность пользователей. Кроме того, из страны осуществлялись нестабильные звонки через мессенджеры. Подконтрольное Корпусу стражей исламской революции агентство Fars 14 января писало, что решение о восстановлении интернета в Иране может быть принято в течение одной–двух недель. Однако некоторые эксперты сомневаются в этих сроках и считают, что население страны может оставаться без доступа к глобальной сети еще несколько месяцев. Также высказываются предположения о возможной полной «национализации» интернета. В настоящее время отключение интернета в Иране приближается к рекордным показателям. По продолжительности оно уступает лишь интернет-блокаде, введенной в Судане после государственного переворота в 2021 году.

*** 15:54 В Иране продолжается усиленное давление силовых структур на медицинские учреждения с целью выявления и задержания участников протестов, получивших ранения. Как сообщают источники, власти также пытаются ограничить распространение информации о числе пострадавших.

По словам источника Iran International, в субботу официальные лица в Исфахане заблокировали публикацию данных о числе раненых в больнице «Аль-Захра». Источник сообщил, что хирурги в этом медучреждении оказали помощь большому числу пострадавших, в том числе детям, извлекая пули и дробь. Отмечается, что некоторым пациентам потребовались операции по удалению глаз. При этом, несмотря на давление, врачи во многих клиниках продолжают оказывать помощь бесплатно. Источник также сообщил, что сотрудники силовых структур вывозили некоторых раненых из больниц в учреждения, находящиеся под контролем Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Работа персонала и графики смен в медицинских центрах находятся под строгим контролем в условиях фактического режима безопасности. Тем временем в иранских городах сохраняется усиленное присутствие сил безопасности после распространения протестов. По сообщениям жителей, сотрудники силовых структур посещают дома и коммерческие объекты с целью выявления участников протестов и требуют передачи записей с камер видеонаблюдения. Житель Исфахана сообщил Iran International в субботу, что силовики посетили его магазин и соседние торговые точки, настаивая на передаче записей CCTV для проверки. Аналогичные сообщения из Тегерана и других городов о давлении с целью изъятия записей с камер видеонаблюдения в жилых домах также поступали ранее. Кроме того, силовые структуры организовали контрольно-пропускные пункты в общественных местах, где проверяются мобильные телефоны и транспортные средства. Согласно этим сообщениям, граждан задерживают при обнаружении на их телефонах изображений, связанных с протестами.

*** 14:41 Глава судебной власти Ирана Голам Хоссейн Мохсени-Эджеи заявил о необходимости оперативных и жестких мер в отношении участников продолжающихся протестов.