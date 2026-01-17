Скандальный азербайджанский сериал убрали отовсюду

Показ азербайджанского сериала Səkkiz, содержащего нецензурные выражения, был приостановлен в сети кинотеатров Park Cinema, а также на YouTube и на телевидении. Об этом сообщил режиссер-постановщик сериала и исполнитель главной роли Хикмет Рагимов.

По его словам, во время показа на телеканале ARB в эфире прозвучала ненормативная лексика, в связи с чем ответственное за выпуск лицо было наказано руководством телеканала.

10 января телеканал ARB был наказан за использование нецензурных выражений в первом эпизоде сериала. По решению Аудиовизуального совета вещание телеканала было приостановлено на три часа. Сообщалось, что данный эпизод был признан противоречащим требованиям закона «О медиа».

Сериал Səkkiz снят в жанре психологического триллера и состоит из 12 эпизодов.