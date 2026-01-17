Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные

Перед посольством Ирана в Ереване проходит акция протеста против иранских властей. По информации армянских СМИ, на место привлечены силовики, которые пытаются разогнать протестующих.

В ответ участники акции решили в знак протеста устроить сидячую забастовку перед зданием дипмиссии. Протестующие также сообщают, что полиция не разрешила провести шествие к Голубой мечети в армянской столице.

В МВД заявили, что это шествие не было санкционировано, в связи с чем его проведение запрещено. Кроме того, в ведомстве сообщили о задержании 7 участников акции за административные правонарушения (невыполнение законного требования сотрудника полиции).

Одна из протестующих держит в руках фотографию президента США Дональда Трампа с надписью: «Президент Трамп. Действуй сейчас».