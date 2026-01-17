USD 1.7000
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные

Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные

15:26 1335

Перед посольством Ирана в Ереване проходит акция протеста против иранских властей. По информации армянских СМИ, на место привлечены силовики, которые пытаются разогнать протестующих.

В ответ участники акции решили в знак протеста устроить сидячую забастовку перед зданием дипмиссии. Протестующие также сообщают, что полиция не разрешила провести шествие к Голубой мечети в армянской столице.

В МВД заявили, что это шествие не было санкционировано, в связи с чем его проведение запрещено. Кроме того, в ведомстве сообщили о задержании 7 участников акции за административные правонарушения (невыполнение законного требования сотрудника полиции).

Одна из протестующих держит в руках фотографию президента США Дональда Трампа с надписью: «Президент Трамп. Действуй сейчас».

Ранее посол ИРИ в Ереване Халил Ширголами заявил, что в Тегеране складывается впечатление, будто Армения становится центром деятельности сил, враждебно настроенных по отношению к Ирану. Он выразил недовольство тем, что на протяжении нескольких дней группа лиц проводит перед посольством в Ереване акции, сопровождающиеся непристойными и оскорбительными высказываниями.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ заявил следующее: «Мы очень внимательны к заявлениям, звучащим из Ирана. Мы делали и продолжим делать все для того, чтобы рассеять беспокойство дружественной нам страны».

Комментируя акции протеста перед зданием посольства Ирана в Ереване, глава правительства отметил, что с 2018 года они нигде в Армении не запрещались. Власти не могут в отдельном конкретном случае действовать иначе, сказал он.

Вместе с тем, как отметил премьер, власти Армении внимательно следят за тем, чтобы ничто не мешало работе посольства Ирана.

