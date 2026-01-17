США предупреждают Иран: только попробуйте ударить

Аккаунт Госдепартамента США в соцсети X на персидском языке проинформировал о полученном сообщении о том, что Иран рассматривает варианты нанесения ударов по американским военным базам.

В публикации отмечается, что Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации и остается готовым к действиям. В сообщении также приводятся слова президента США Дональда Трампа о том, что «все варианты остаются на столе», а любая атака на американские объекты будет встречена «очень, очень мощной силой», вместе с предупреждением: «Не играйте с президентом Трампом».

На этом фоне телеграм-канал «Сепах Пасдаран», связанный с КСИР, выступил с угрозами в адрес американских военных в Катаре. В публикации утверждается, что канал установил местонахождение отеля в Дохе, где, по его данным, после эвакуации базы Аль-Удейд были размещены командиры и офицеры Центрального командования США.

«Неуклюжая передислокация командиров и офицеров террористического Центрального командования США с базы Аль-Удейд в отель Sheraton в Дохе и перенос штаба диверсионных операций в этот отель никоим образом не защитят их от решительного и жесткого ответа вооруженных сил Исламской Республики Иран в случае любой агрессии против иранской территории», — говорится в сообщении канала.