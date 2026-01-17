Трамп пригласил Эрдогана

Глава Управления по коммуникациям президента Турции Бурханеттин Дуран заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве одного из учредителей Совета мира по Газе.

Турецкий чиновник сообщил, что 16 января президент Трамп направил президенту Эрдогану письмо в качестве учредительного председателя Совета мира по Газе. В письме Трамп попросил Эрдогана принять участие в Совете мира в качестве одного из учредителей.

Между тем на официальном сайте Белого дома были опубликованы имена членов Исполнительного совета, который должен заниматься реализацией мира в Газе. В его состав, помимо специального представителя президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, также входит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.