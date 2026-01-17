USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Новость дня
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви

Трамп пригласил Эрдогана

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
16:14 702

Глава Управления по коммуникациям президента Турции Бурханеттин Дуран заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве одного из учредителей Совета мира по Газе.

Турецкий чиновник сообщил, что 16 января президент Трамп направил президенту Эрдогану письмо в качестве учредительного председателя Совета мира по Газе. В письме Трамп попросил Эрдогана принять участие в Совете мира в качестве одного из учредителей. 

Между тем на официальном сайте Белого дома были опубликованы имена членов Исполнительного совета, который должен заниматься реализацией мира в Газе. В его состав, помимо специального представителя президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, также входит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
16:50 342
Сирийская армия берет собственный город
Сирийская армия берет собственный город обновлено 16:38; видео
16:38 3240
Что с интернетом в Иране?
Что с интернетом в Иране? обновлено 16:11
16:11 2281
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается наш комментарий; все еще актуально
01:35 9176
США предупреждают Иран: только попробуйте ударить
США предупреждают Иран: только попробуйте ударить
16:12 1267
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные фото
15:26 1336
Высокопоставленные украинские чиновники в США
Высокопоставленные украинские чиновники в США
14:21 996
Хаменеи запретил оскорблять руководство Ирана
Хаменеи запретил оскорблять руководство Ирана обновлено 16:22; видео
16:22 4970
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды наша корреспонденция
00:24 6071
Сколько украинцев хотят мира с Россией?
Сколько украинцев хотят мира с Россией?
13:51 2421
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
12:20 9483

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
16:50 342
Сирийская армия берет собственный город
Сирийская армия берет собственный город обновлено 16:38; видео
16:38 3240
Что с интернетом в Иране?
Что с интернетом в Иране? обновлено 16:11
16:11 2281
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается наш комментарий; все еще актуально
01:35 9176
США предупреждают Иран: только попробуйте ударить
США предупреждают Иран: только попробуйте ударить
16:12 1267
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные фото
15:26 1336
Высокопоставленные украинские чиновники в США
Высокопоставленные украинские чиновники в США
14:21 996
Хаменеи запретил оскорблять руководство Ирана
Хаменеи запретил оскорблять руководство Ирана обновлено 16:22; видео
16:22 4970
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды наша корреспонденция
00:24 6071
Сколько украинцев хотят мира с Россией?
Сколько украинцев хотят мира с Россией?
13:51 2421
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
12:20 9483
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться