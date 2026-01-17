Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены

Грузия, Армения и Азербайджан выражают серьезную обеспокоенность возможными последствиями протестов в Иране, пишет в своем отчете старший научный сотрудник Hudson Institute Люк Коффи со ссылкой на источники.

Одним из ключевых рисков он называет экономические потери. Все три страны в разной степени поддерживают торговые связи с Ираном. Азербайджан играет важную транзитную роль между РФ и Ираном, Армения рассматривает Иран как важнейший экономический маршрут в условиях закрытых границ с Турцией и Азербайджаном, а торговля Грузии с Ираном в последние годы стабильно растет.

Дополнительным фактором неопределенности остается угроза введения США 25-процентных тарифов в отношении стран, продолжающих экономическое сотрудничество с исламской республикой. Хотя немедленный эффект от санкций для экономик Южного Кавказа может быть ограниченным, такие меры способны усилить давление на регион в условиях общей нестабильности.

Еще одним поводом для тревоги является возможный гуманитарный кризис. В случае резкого ухудшения ситуации в Иране страны Южного Кавказа могут столкнуться с притоком беженцев, что создаст дополнительную нагрузку на их экономические и социальные системы. Для Армении и Азербайджана, имеющих сухопутную границу с Ираном, особое значение имеет положение этнических меньшинств.

В Ереване обеспокоены возможными рисками для армянской общины в Иране, тогда как в Баку внимательно следят за ситуацией в районах компактного проживания этнических азербайджанцев на севере Ирана. Эксперт также указывает, что нестабильность в Иране может негативно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

В целом страны Южного Кавказа заинтересованы в сохранении стабильности в Иране, однако развитие событий остается непредсказуемым. Начало 2026 года уже отмечено ростом геополитической напряженности, и ситуация вокруг Ирана может стать одним из ключевых факторов региональной безопасности, указывается в отчете.