USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви
Новость дня
Поддержка изнутри: иранские силовики обратились к Пехлеви

Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены

16:50 345

Грузия, Армения и Азербайджан выражают серьезную обеспокоенность возможными последствиями протестов в Иране, пишет в своем отчете старший научный сотрудник Hudson Institute Люк Коффи со ссылкой на источники.

Одним из ключевых рисков он называет экономические потери. Все три страны в разной степени поддерживают торговые связи с Ираном. Азербайджан играет важную транзитную роль между РФ и Ираном, Армения рассматривает Иран как важнейший экономический маршрут в условиях закрытых границ с Турцией и Азербайджаном, а торговля Грузии с Ираном в последние годы стабильно растет.

Дополнительным фактором неопределенности остается угроза введения США 25-процентных тарифов в отношении стран, продолжающих экономическое сотрудничество с исламской республикой. Хотя немедленный эффект от санкций для экономик Южного Кавказа может быть ограниченным, такие меры способны усилить давление на регион в условиях общей нестабильности.

Еще одним поводом для тревоги является возможный гуманитарный кризис. В случае резкого ухудшения ситуации в Иране страны Южного Кавказа могут столкнуться с притоком беженцев, что создаст дополнительную нагрузку на их экономические и социальные системы. Для Армении и Азербайджана, имеющих сухопутную границу с Ираном, особое значение имеет положение этнических меньшинств.

В Ереване обеспокоены возможными рисками для армянской общины в Иране, тогда как в Баку внимательно следят за ситуацией в районах компактного проживания этнических азербайджанцев на севере Ирана. Эксперт также указывает, что нестабильность в Иране может негативно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

В целом страны Южного Кавказа заинтересованы в сохранении стабильности в Иране, однако развитие событий остается непредсказуемым. Начало 2026 года уже отмечено ростом геополитической напряженности, и ситуация вокруг Ирана может стать одним из ключевых факторов региональной безопасности, указывается в отчете.

Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
16:50 346
Сирийская армия берет собственный город
Сирийская армия берет собственный город обновлено 16:38; видео
16:38 3242
Что с интернетом в Иране?
Что с интернетом в Иране? обновлено 16:11
16:11 2282
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается наш комментарий; все еще актуально
01:35 9177
США предупреждают Иран: только попробуйте ударить
США предупреждают Иран: только попробуйте ударить
16:12 1270
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные фото
15:26 1336
Высокопоставленные украинские чиновники в США
Высокопоставленные украинские чиновники в США
14:21 996
Хаменеи запретил оскорблять руководство Ирана
Хаменеи запретил оскорблять руководство Ирана обновлено 16:22; видео
16:22 4971
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды наша корреспонденция
00:24 6071
Сколько украинцев хотят мира с Россией?
Сколько украинцев хотят мира с Россией?
13:51 2421
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
12:20 9484

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
16:50 346
Сирийская армия берет собственный город
Сирийская армия берет собственный город обновлено 16:38; видео
16:38 3242
Что с интернетом в Иране?
Что с интернетом в Иране? обновлено 16:11
16:11 2282
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается наш комментарий; все еще актуально
01:35 9177
США предупреждают Иран: только попробуйте ударить
США предупреждают Иран: только попробуйте ударить
16:12 1270
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные фото
15:26 1336
Высокопоставленные украинские чиновники в США
Высокопоставленные украинские чиновники в США
14:21 996
Хаменеи запретил оскорблять руководство Ирана
Хаменеи запретил оскорблять руководство Ирана обновлено 16:22; видео
16:22 4971
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды
США провели красную черту для Анкары и Аш-Шараа: курды наша корреспонденция
00:24 6071
Сколько украинцев хотят мира с Россией?
Сколько украинцев хотят мира с Россией?
13:51 2421
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
12:20 9484
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться