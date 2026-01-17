У Маска появился конкурент: Баканов

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что к 2027 году Россия развернет на орбите низкоорбитальную группировку из более чем 300 спутников, предназначенных для обеспечения широкополосного доступа в интернет по принципу системы Starlink. По его словам, серийное производство наземных терминалов для подключения к этой системе начнется уже в 2026 году.

«Очень важно обеспечить связью все территории, которые не покрыты наземными сетями связи», — сказал он эфире Первого канала. Также глава «Роскосмоса» рассказал о других российских космических разработках, в том числе о спутнике «Зоркий», который ведет съемку Земли из космоса, а полученные данные затем используются для создания цифровых карт, применяемых, в частности, при работе беспилотных летательных аппаратов.

Подобные заявления Дмитрий Баканов делал и ранее. Так, в сентябре 2025 года он говорил, что Россия запустит собственный аналог спутниковой системы Starlink в течение «двух ближайших лет». Тогда же он утверждал, что низкоорбитальная группировка из трех сотен аппаратов в рамках первого этапа проекта будет развернута к концу 2025-го, однако этого не произошло. «У нас с декабря этого года она разворачивается в количестве 300 аппаратов — это первый этап, и 900 аппаратов — второй этап», — заявлял Баканов в тот период.

Проект по созданию российского аналога Starlink Кремль анонсировал еще в 2018 году. Он получил название «Сфера» и предусматривал формирование спутниковой группировки из 600 аппаратов, которая должна была обеспечить страну интернетом и телефонной связью. Однако после начала президентом РФ Владимиром Путиным войны в Украине и введения санкций реализация проекта была сорвана.

Система Starlink компании SpaceX Илона Маска уже насчитывает на орбите более 7 тысяч спутников и активно используется Украиной для обеспечения связи Вооруженных сил и гражданской инфраструктуры. В конце декабря агентство Associated Press со ссылкой на разведданные стран НАТО сообщало, что Россия ведет разработку оружия «зонального действия» для поражения спутников Starlink, которое может создавать угрозу и для других орбитальных группировок.

При этом сама Россия продолжает терять позиции на мировом космическом рынке. По данным вице-премьера РФ Дениса Мантурова, в 2025 году «Роскосмос» осуществил всего 17 пусков, в то время как США — 181, а Китай — 91. Таким образом, количество российских пусков второй год подряд остается на минимальном уровне с 1961 года, когда Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.