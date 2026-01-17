USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Европейский дипломат: На улицы Тегерана вышли полтора миллиона протестующих
Новость дня
Европейский дипломат: На улицы Тегерана вышли полтора миллиона протестующих

Руки прочь от Гренландии

видео
17:26 1059

В Дании проходит акция протеста под лозунгом «Руки прочь от Гренландии» на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении приобрести остров. Об этом сообщает The Guardian.

«Перед зданием городской ратуши начали собираться демонстранты в рамках серии акций, запланированных по всей Дании и Гренландии в знак протеста против Дональда Трампа и его планов по установлению контроля над Гренландией», - говорится в материале.

После этого участники демонстрации планируют направиться к посольству США. Как отмечает издание, цель протестов - послать четкий и единый сигнал в поддержку демократии в Гренландии и соблюдения фундаментальных прав человека.

Ранее Трамп заявлял, что Гренландия имеет ключевое значение для США в рамках проекта «Золотой купол» и необходима с точки зрения нацбезопасности. По его словам, НАТО должна содействовать получению контроля над островом.

Европейский дипломат: На улицы Тегерана вышли полтора миллиона протестующих
Европейский дипломат: На улицы Тегерана вышли полтора миллиона протестующих обновлено 18:40
18:40 4864
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников все еще актуально
12:20 10622
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
17:48 1183
Руки прочь от Гренландии
Руки прочь от Гренландии видео
17:26 1060
У Маска появился конкурент: Баканов
У Маска появился конкурент: Баканов
17:19 2114
Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
16:50 3156
Сирийская армия штурмует стратегически важный город
Сирийская армия штурмует стратегически важный город обновлено 18:48; видео
18:48 4713
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается наш комментарий; все еще актуально
01:35 9578
США предупреждают Иран: только попробуйте ударить
США предупреждают Иран: только попробуйте ударить
16:12 3156
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные фото
15:26 2190
Зеленский о переговорах с США
Зеленский о переговорах с США обновлено 18:49
18:49 1458

ЭТО ВАЖНО

Европейский дипломат: На улицы Тегерана вышли полтора миллиона протестующих
Европейский дипломат: На улицы Тегерана вышли полтора миллиона протестующих обновлено 18:40
18:40 4864
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников все еще актуально
12:20 10622
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
17:48 1183
Руки прочь от Гренландии
Руки прочь от Гренландии видео
17:26 1060
У Маска появился конкурент: Баканов
У Маска появился конкурент: Баканов
17:19 2114
Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
16:50 3156
Сирийская армия штурмует стратегически важный город
Сирийская армия штурмует стратегически важный город обновлено 18:48; видео
18:48 4713
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается наш комментарий; все еще актуально
01:35 9578
США предупреждают Иран: только попробуйте ударить
США предупреждают Иран: только попробуйте ударить
16:12 3156
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные фото
15:26 2190
Зеленский о переговорах с США
Зеленский о переговорах с США обновлено 18:49
18:49 1458
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться