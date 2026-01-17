В Дании проходит акция протеста под лозунгом «Руки прочь от Гренландии» на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении приобрести остров. Об этом сообщает The Guardian.

«Перед зданием городской ратуши начали собираться демонстранты в рамках серии акций, запланированных по всей Дании и Гренландии в знак протеста против Дональда Трампа и его планов по установлению контроля над Гренландией», - говорится в материале.

После этого участники демонстрации планируют направиться к посольству США. Как отмечает издание, цель протестов - послать четкий и единый сигнал в поддержку демократии в Гренландии и соблюдения фундаментальных прав человека.

Ранее Трамп заявлял, что Гренландия имеет ключевое значение для США в рамках проекта «Золотой купол» и необходима с точки зрения нацбезопасности. По его словам, НАТО должна содействовать получению контроля над островом.