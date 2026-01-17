В США призвали Данию не бояться

USD 1.7000
Важно предпринять шаги для деэскалации напряженности в отношениях между США и Данией. Об этом заявил глава американской делегации в Дании, сенатор-демократ Крис Кунс на пресс-конференции в Копенгагене.

Группа законодателей США в настоящее время находится в Дании с целью снизить напряженность вокруг Гренландии и попыток американского президента Дональда Трампа установить контроль Вашингтона над островом.

«Практически нет лучшего союзника для Соединенных Штатов, чем Дания. Если мы делаем что-то, что заставляет датчан сомневаться в нашей надежности как союзника по НАТО, то почему какая-либо другая страна должна стремиться стать нашим союзником или верить в наши заявления?» - сказал Кунс.

Он выразил желание способствовать деэскалации ситуации между Данией и США.

Сенатор добавил, что, по его мнению, в настоящее время угроз в сфере безопасности для Гренландии нет.

