Европейский дипломат: На улицы Тегерана вышли полтора миллиона протестующих
Европейский дипломат: На улицы Тегерана вышли полтора миллиона протестующих

Почему Купянск стал «больным местом» для России?

17:48 1184

Российские военные командиры распространяют ложную информацию о ситуации на поле боя, пытаясь таким образом повлиять на решения США относительно мирных переговоров, говорится в последнем отчете аналитиков Американского института изучения войны (ISW).

В отчете ISW отмечается, что российские военные командиры демонстрируют четкую тенденцию публично распространять недостоверную информацию о боевых действиях, что является частью более широких усилий в сфере информационной войны, направленных на влияние на процесс принятия решений в США в контексте продолжающихся мирных переговоров.

Аналитики указывают, что «цель этих заявлений Кремля - распространить ложный нарратив о неизбежности победы России в Украине и убедить Украину и Запад в том, что Киеву следует уже сейчас принять требования Москвы, опасаясь будущих наступательных операций или прорывов со стороны России».

«Купянск стал особенно болезненной темой для российских военных командиров, вероятно, из-за опасений, что реальная ситуация на поле боя в этом районе может подорвать нарратив о российской военной доблести, который пытаются продвигать Путин и высшее военное руководство России», - говорится в отчете.

