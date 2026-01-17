USD 1.7000
Что происходит в Иране?
Новость дня
Что происходит в Иране?

Россия несет большие потери и перебрасывает десант

19:47 3319

Российские войска начали перебрасывать на Гуляйпольское направление подразделения десантников. Это свидетельствует о больших потерях ВС РФ на этом участке фронта, заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По словам Волошина, зафиксирована переброска десантных подразделений российской армии на Гуляйпольское и Ореховское направления. Это свидетельствует о большом уровне потерь РФ на этих направлениях.

Спикер добавил, что Россия из-за больших потерь перебрасывает подкрепления с Херсонского направления.

Всего на Гуляйпольском, Ореховском и Александровском направлениях за сутки произошло около 50 боевых столкновений, из них на первом - 31 бой. Гуляйпольское направление остается одним из самых сложных.

«Противник пытался пройти в глубину нашей обороны. Что касается Ореховского направления, то Россия атаковала наши позиции и в Гуляйполе, и в Дорожнянке, и в Сладком, и в остальных населенных пунктах, которых есть несколько вокруг Гуляйполя. Кроме того, враг активно применяет и авиацию, нанося удары КАБами», - добавил Волошин.

