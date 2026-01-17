США отказались от встречи с Ираном в Давосе

Администрация США отклонила просьбу главы МИД Ирана Аббаса Аракчи о встрече с американским представителем на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает WSJ.

Как пишет газета со ссылкой на арабские и европейские источники, Аракчи несколько раз пытался организовать встречу со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе. Однако Вашингтон отклонил эти инициативы.

Отмечается, что предложение о встрече прозвучало на фоне обсуждения в США возможных ответных шагов на рост внутренней напряженности и протестов в Иране. Американская сторона заявила, что подобная встреча не планировалась и не стоит на повестке дня.

Всемирный экономический форум 2026 года пройдет в Давосе с 19 по 23 января.