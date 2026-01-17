Европа готова к плану Б в случае захвата Гренландии

Если же США решат присоединить остров военным путем, это станет пересечением красной линии и приведет к распаду НАТО, в этом случае страны Евросоюза немедленно приведут в действие план Б, сказал министр. «План Б всегда есть. О нем не стоит много говорить, но планы всегда существуют», — отметил Франкен (цитата по HLN.be), не став раскрывать его суть.

По словам Франкена, о военном противостоянии с США речи не идет: «Мы же не собираемся начинать войну из-за Гренландии, правда? Американцы имеют колоссальное военное превосходство, особенно в этом регионе. Посмотрите на линии снабжения. Мы не сможем победить их в военном отношении». Министр призвал делать все возможное, чтобы придерживаться плана А.

Даже в случае раскола в Североатлантическом альянсе ЕС продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами по вопросу коллективной безопасности, «учитывая угрозу со стороны России, в том числе в Украине», добавил Франкен. Он выразил надежду, что напряженность вокруг Гренландии исчезнет, «не достигнув критической точки», а международная разведывательная миссия европейских союзников на острове принесет результаты, «чтобы можно было сосредоточиться на других проблемах, таких как Украина, Ближний Восток и Иран».

Военные из европейских стран на этой неделе начали прибывать в Гренландию в рамках операции «Арктическая стойкость» (Arctic Endurance) на фоне притязаний США на остров. Об участии в маневрах объявили Дания, Франция, Швеция, Германия, Великобритания, Норвегия и Нидерланды. VRT отмечает, что цель миссии — не «сдерживающий фактор», а политический сигнал США: европейцы готовы поддержать Данию без военной эскалации.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что развертывание европейских войск в Гренландии никак не влияет на решения президента Дональда Трампа, в том числе «на его цель приобрести Гренландию». В Вашингтоне настаивают, что остров нужен США для национальной безопасности, а Дания не может его защитить.