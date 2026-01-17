USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Европейский дипломат: На улицы Тегерана вышли полтора миллиона протестующих
Новость дня
Европейский дипломат: На улицы Тегерана вышли полтора миллиона протестующих

Европа готова к плану Б в случае захвата Гренландии

18:26 386

Министр обороны Бельгии Тео Франкен не верит, что Соединенные Штаты нападут на Гренландию. Об этом Франкен сообщил телеканалу VRT.

Если же США решат присоединить остров военным путем, это станет пересечением красной линии и приведет к распаду НАТО, в этом случае страны Евросоюза немедленно приведут в действие план Б, сказал министр. «План Б всегда есть. О нем не стоит много говорить, но планы всегда существуют», — отметил Франкен (цитата по HLN.be), не став раскрывать его суть.

По словам Франкена, о военном противостоянии с США речи не идет: «Мы же не собираемся начинать войну из-за Гренландии, правда? Американцы имеют колоссальное военное превосходство, особенно в этом регионе. Посмотрите на линии снабжения. Мы не сможем победить их в военном отношении». Министр призвал делать все возможное, чтобы придерживаться плана А.

Даже в случае раскола в Североатлантическом альянсе ЕС продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами по вопросу коллективной безопасности, «учитывая угрозу со стороны России, в том числе в Украине», добавил Франкен. Он выразил надежду, что напряженность вокруг Гренландии исчезнет, «не достигнув критической точки», а международная разведывательная миссия европейских союзников на острове принесет результаты, «чтобы можно было сосредоточиться на других проблемах, таких как Украина, Ближний Восток и Иран».

Военные из европейских стран на этой неделе начали прибывать в Гренландию в рамках операции «Арктическая стойкость» (Arctic Endurance) на фоне притязаний США на остров. Об участии в маневрах объявили Дания, Франция, Швеция, Германия, Великобритания, Норвегия и Нидерланды. VRT отмечает, что цель миссии — не «сдерживающий фактор», а политический сигнал США: европейцы готовы поддержать Данию без военной эскалации.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что развертывание европейских войск в Гренландии никак не влияет на решения президента Дональда Трампа, в том числе «на его цель приобрести Гренландию». В Вашингтоне настаивают, что остров нужен США для национальной безопасности, а Дания не может его защитить. 

Европейский дипломат: На улицы Тегерана вышли полтора миллиона протестующих
Европейский дипломат: На улицы Тегерана вышли полтора миллиона протестующих обновлено 18:40
18:40 4870
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников все еще актуально
12:20 10625
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
17:48 1188
Руки прочь от Гренландии
Руки прочь от Гренландии видео
17:26 1066
У Маска появился конкурент: Баканов
У Маска появился конкурент: Баканов
17:19 2120
Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
16:50 3167
Сирийская армия штурмует стратегически важный город
Сирийская армия штурмует стратегически важный город обновлено 18:48; видео
18:48 4724
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается наш комментарий; все еще актуально
01:35 9580
США предупреждают Иран: только попробуйте ударить
США предупреждают Иран: только попробуйте ударить
16:12 3162
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные фото
15:26 2191
Зеленский о переговорах с США
Зеленский о переговорах с США обновлено 18:49
18:49 1464

ЭТО ВАЖНО

Европейский дипломат: На улицы Тегерана вышли полтора миллиона протестующих
Европейский дипломат: На улицы Тегерана вышли полтора миллиона протестующих обновлено 18:40
18:40 4870
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников все еще актуально
12:20 10625
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
17:48 1188
Руки прочь от Гренландии
Руки прочь от Гренландии видео
17:26 1066
У Маска появился конкурент: Баканов
У Маска появился конкурент: Баканов
17:19 2120
Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
16:50 3167
Сирийская армия штурмует стратегически важный город
Сирийская армия штурмует стратегически важный город обновлено 18:48; видео
18:48 4724
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается
Пашинян ускоряет с Азербайджаном. Кремль раздражается наш комментарий; все еще актуально
01:35 9580
США предупреждают Иран: только попробуйте ударить
США предупреждают Иран: только попробуйте ударить
16:12 3162
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные
Иранцы протестуют в Ереване: есть задержанные фото
15:26 2191
Зеленский о переговорах с США
Зеленский о переговорах с США обновлено 18:49
18:49 1464
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться