Россия хочет обесточить украинские АЭС

Российская Федерация рассматривает возможность нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим работу атомных электростанций Украины, с целью усиления давления на Киев в контексте завершения войны. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской стороны, такие действия рассматриваются как один из инструментов давления, направленных на ухудшение условий жизни гражданского населения за счет отключения электроэнергии и теплоснабжения.

В разведке заявили, что речь идет о стратегических объектах энергосистемы, в частности о подстанциях, через которые осуществляется передача электроэнергии от АЭС в объединенную энергосистему страны. В случае их вывода из строя энергоблоки атомных станций могут быть отключены от сети, что приведет к масштабным перебоям с электроснабжением и отоплением.

Также сообщается, что в рамках этой стратегии Москва, по утверждению Киева, намерена усилить давление и запугивание европейских стран с целью сдержать дальнейшую поддержку Украины, в том числе в вопросах защиты критической инфраструктуры.

В Главном управлении разведки заявили, что по состоянию на середину января 2025 года Россия провела разведку десяти объектов критической инфраструктуры в девяти регионах Украины.

В украинской разведке отметили, что подобные планы, по ее оценке, свидетельствуют о стремлении использовать энергетику как элемент давления в ходе войны.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых ударов России по энергетике и инфраструктуре Украины.