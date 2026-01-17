USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Что происходит в Иране?
Что происходит в Иране?

Россия хочет обесточить украинские АЭС

19:23 767

Российская Федерация рассматривает возможность нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим работу атомных электростанций Украины, с целью усиления давления на Киев в контексте завершения войны. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской стороны, такие действия рассматриваются как один из инструментов давления, направленных на ухудшение условий жизни гражданского населения за счет отключения электроэнергии и теплоснабжения.

В разведке заявили, что речь идет о стратегических объектах энергосистемы, в частности о подстанциях, через которые осуществляется передача электроэнергии от АЭС в объединенную энергосистему страны. В случае их вывода из строя энергоблоки атомных станций могут быть отключены от сети, что приведет к масштабным перебоям с электроснабжением и отоплением.

Также сообщается, что в рамках этой стратегии Москва, по утверждению Киева, намерена усилить давление и запугивание европейских стран с целью сдержать дальнейшую поддержку Украины, в том числе в вопросах защиты критической инфраструктуры.

В Главном управлении разведки заявили, что по состоянию на середину января 2025 года Россия провела разведку десяти объектов критической инфраструктуры в девяти регионах Украины.

В украинской разведке отметили, что подобные планы, по ее оценке, свидетельствуют о стремлении использовать энергетику как элемент давления в ходе войны.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых ударов России по энергетике и инфраструктуре Украины.

Трамп ввел пошлины из-за Гренландии
Трамп ввел пошлины из-за Гренландии
20:28 481
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
20:03 899
Россия несет большие потери и перебрасывает десант
Россия несет большие потери и перебрасывает десант
19:47 3322
США отказали Ирану
США отказали Ирану
18:12 2151
Что происходит в Иране?
Что происходит в Иране? видео; обновлено 19:06
19:06 7758
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников все еще актуально
12:20 11536
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
17:48 2299
Руки прочь от Гренландии
Руки прочь от Гренландии видео
17:26 1813
У Маска появился конкурент: Баканов
У Маска появился конкурент: Баканов
17:19 3567
Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
16:50 4909
Сирийская армия открывает новый фронт
Сирийская армия открывает новый фронт обновлено 20:36; видео
20:36 7128

