Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах

Технологии пограничного и таможенного контроля, которые будут получены в рамках соглашения по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), планируется применить и в международном аэропорту Звартноц. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на неформальной встрече, организованной по инициативе Союза высоких технологий Армении.

По словам Пашиняна, в рамках проекта TRIPP будут внедрены современные технологические решения в сфере пограничного и таможенного контроля, которые в дальнейшем планируется использовать и на других пограничных пунктах пропуска Армении, включая аэропорт Звартноц.

В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность внедрения новой системы биометрических паспортов, над которой работает французский консорциум Idemia.