Что происходит в Иране?
Что происходит в Иране?

Госдеп США предлагает награду за помощь в борьбе с КСИР

Госдепартамент США объявил о готовности выплатить вознаграждение за информацию, которая поможет в борьбе с иранским Корпусом стражей исламской революции.

В заявлении ведомства отмечается, что, по оценке Вашингтона, иранские власти направляют миллиарды долларов национальных средств на финансирование КСИР, который, как утверждается, используется в том числе для подавления протестных акций внутри страны.

В этой связи Госдепартамент предложил вознаграждение за сведения, способствующие перекрытию финансовых потоков, связанных с деятельностью КСИР. Также подчеркивается, что информаторы могут рассчитывать не только на выплату денежного вознаграждения, но и на компенсацию расходов, связанных с переездом.

