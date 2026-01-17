USD 1.7000
Трамп ввел пошлины из-за Гренландии

20:28 486

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за ситуации с Гренландией вводит пошлины против Дании и европейских стран, которые направили своих военных на остров для участия в учениях, координируемых датским королевством.

Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

«Начиная с 1 февраля 2026 года все вышеупомянутые страны (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия) будут облагаться пошлиной в размере 10% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки», — написал Трамп.

ЭТО ВАЖНО

Трамп ввел пошлины из-за Гренландии
Трамп ввел пошлины из-за Гренландии
20:28 487
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
Таможенные ноу-хау проекта TRIPP применят в армянских аэропортах
20:03 902
Россия несет большие потери и перебрасывает десант
Россия несет большие потери и перебрасывает десант
19:47 3329
США отказали Ирану
США отказали Ирану
18:12 2154
Что происходит в Иране?
Что происходит в Иране? видео; обновлено 19:06
19:06 7765
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников
Вооруженные солдаты заходят в Иран под видом паломников все еще актуально
12:20 11537
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
Почему Купянск стал «больным местом» для России?
17:48 2301
Руки прочь от Гренландии
Руки прочь от Гренландии видео
17:26 1813
У Маска появился конкурент: Баканов
У Маска появился конкурент: Баканов
17:19 3570
Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
Азербайджан, Армения и Грузия обеспокоены
16:50 4912
Сирийская армия открывает новый фронт
Сирийская армия открывает новый фронт обновлено 20:36; видео
20:36 7132
