Трамп ввел пошлины из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за ситуации с Гренландией вводит пошлины против Дании и европейских стран, которые направили своих военных на остров для участия в учениях, координируемых датским королевством.

Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

«Начиная с 1 февраля 2026 года все вышеупомянутые страны (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия) будут облагаться пошлиной в размере 10% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки», — написал Трамп.